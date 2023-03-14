澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪收押 院檢說明掌握事證及理由

澎湖縣議長劉陳昭玲，完成議長六連霸歷史紀錄。（記者劉禹慶攝）

2023/03/14 21:34

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6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲 涉貪遭收押

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6連霸的澎湖縣議長劉陳昭玲，一向被外界視為澎湖政壇媽祖，她疑因涉貪被收押禁見，為澎湖政壇投下震撼彈，澎湖院檢分別說明偵辦原因及羈押理由，全案與先前傳出的收賄介入人事調動，與包庇燒烤業者違建有關，因二人不坦承犯行才會被收押禁見。

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澎湖地檢署表示，議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美及議長閨密友人孫春梅，涉嫌共同對於職務行為收受賄賂，涉犯貪污治罪條例罪第5條第1項第3款，公務員對於不違背職務收受賄賂罪；被告劉陳昭玲另涉嫌圖利特定違章建築，使業者保有不斷水斷電之利益，涉犯貪污治罪條例罪第6條第1項第4款，與公務員共同對於主管監督事務圖利罪，均罪嫌重大。

據了解，就是檢舉函寫的介入車管處、湖西消防分隊臨時人員任命案，並有收賄的證據，由民眾檢舉消防局分隊小隊長升官，是以50萬元代價買官；而燒烤業者為求不斷水斷電，能夠繼續營業牟利，傳出合資提供百萬元賄款，都被跨海偵辦的廉政署幹員掌握具體證據。

由於部分涉案人已坦承犯案情節，但議長劉陳昭玲等3人拒絕承認，所以澎湖地方法院合議庭法官分別訊問被告等3人，及審查檢察官所提出之相關事證後，認為有羈押劉陳昭玲、陳淑美之原因及必要性，均裁定准予羈押，並禁止接見通信及受授物件。至於被告孫春梅部分，認無羈押之必要，以新臺幣20萬元交保，並為限制住居、出境出海等羈押之相關替代處分。

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