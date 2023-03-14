6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲 涉貪遭收押

六連霸的國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲被收押。（資料照，記者劉禹慶攝）

2023/03/14 19:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣府會爆發臨時人員雇用、燒烤業者違建等疑似行賄案，13日由廉政署跨海抵澎搜索，澎湖地檢署偵辦後，議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美今日被聲請羈押禁見獲准，另一名孫春梅則以20萬元交保。

澎湖地檢署表示，偵辦被告議長劉陳昭玲等人涉嫌違反貪污治罪條例一案，3月13日上午由地檢署主任檢察官指揮檢察官與廉政署官員，持搜索票展開大規模搜索，並在澎湖機場攔截正欲搭機前往台灣參加全國議會桌球賽的議長劉陳昭玲。

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偵查人員兵分多路，展開搜索澎湖縣議會議長辦公室等19處，並傳喚相關被告、證人共15人到案。經檢察官訊問完畢後，認議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美、議長閨蜜孫春梅等3人，均涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，並有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

另外諭知被告前車管處賴姓處長交保新台幣5萬元，其餘被告及證人均請回。因取消深夜羈押庭偵訊，因此羈押庭由今日下午2時開始，一路開庭至晚間6時44分，結束長達30餘個小時馬拉松偵訊過程，最後裁定議長劉陳昭玲及機要祕書陳淑美收押禁見、閨密孫春梅20萬元交保。

根據了解，此案疑似與介紹臨時人員喬人事收受紅包、燒烤業者違建關說圖利等案情有關。

廉政署人員收集整車資料文件及筆錄，由澎湖地檢署離開。（記者劉禹慶攝）

澎湖地方法院召開羈押庭，以電子看板顯示被告人及涉案情節。（記者劉禹慶攝）

澎湖地方法院羈押庭，採分別偵訊方式進行。（記者劉禹慶攝）

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