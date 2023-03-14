中市推299元通勤月票 議員嘆：交通建設不足「看得到、吃不到」

中市推299元通勤月票，議員施志昌嘆「甲安埔」區交通建設不足，優惠「看得到、吃不到」。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/14 17:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府日前宣布推出全國最優惠市民299元通勤月票，今日在市議會專案報告，但市議員施志昌質疑，大甲、大安、外埔區火車、公車班次少，搭公車時間長，民眾被迫自行開車，月票優惠在甲安埔區根本「看得到、吃不到」；市議員朱暖英也指出，有些通學路線的公車，常有班次不足的問題，恐淪為「有月票、沒車搭」的窘境；交通局長葉昭甫指出，市府會再加強檢討改善。

施志昌指出，市府配合中央政策推出的中彰投苗生活圈通勤月票，不管市內或城際交通，看似大優惠，但甲安埔地區因山線海線沒有軌道建設串連，火車班次少，一小時1班，一天才12班，公車也是班次少，且搭公車所需通行時間過長，時間成本非常高，市民仍被迫選擇開車，甲安埔的交通基礎設施跟市區差一大截，普及式的優惠4年過去了，還是「看得到、吃不到」。

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朱暖英也指出，台中市預計推動市區299元、跨區699元優惠月票，讓大家搭乘公眾運輸吃到飽，節省通勤通學支出，減輕荷包負擔，但有些通學路線的公車，因司機人手不夠充裕，常有班次誤點、漏脫班的現象，像是107號公車沿線，就有4所高中職，一遇上人潮尖峰時段沒擠上車，錯過車次就要再等一小時，或是被迫選擇轉車，學生回到家都晚上8點了，未來推動優惠月票後，運輸量勢必增加，交通局應提前因應，以免「有月票、沒車搭」。

對此，交通局長葉昭甫指出，台中整體載運量還有成長空間，所以，路線的車次會有離尖峰的安排，若通學路線有尖峰搭車需求，會再微調滿足通學需要；另市府也會再加強交通建設，或調整路網、強化轉運站功能，並串連幹線公車路網等改善。

中市推299元通勤月票，議員朱暖英指，目前公車常脫班或誤點，應避「有月票、沒車搭」情況。（記者蘇孟娟攝）

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