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    高雄立委選戰 時力表態「不推人選」、挺本土優質候選人

    前高市議員、時力高市黨部主委林于凱指出，下屆高雄立委選戰不會推出人選，會支持本土優質候選人。（記者王榮祥翻攝）

    前高市議員、時力高市黨部主委林于凱指出，下屆高雄立委選戰不會推出人選，會支持本土優質候選人。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/14 00:05

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄8席區域立委選戰即將由藍綠初選暖場，國民黨設定高標力拚5席過半，民進黨全力搶攻8席全部連任，民眾黨本週將公布參選辦法，台灣基進仍在評估，時代力量則說這次不會推出人選，會支持本土優質候選人。

    高雄現有8席區域立委都是民進黨籍，分別是一區（大旗山）邱議瑩、二區（大岡山）邱志偉、三區（左營楠梓）劉世芳、四區（仁武鳥松大寮林園）林岱樺、五區（三民與苓雅部分）李昆澤、六區（前金、新興、鼓山、鹽埕、苓雅部分）趙天麟、七區（鳳山）許智傑、八區（旗津、前鎮、小港）賴瑞隆。

    民進黨高市黨部指出，3月20至24日受理登記，8立委都將爭取連任，目前僅二區議員黃秋媖公開表態競逐，原打算挑戰立委初選的鳳山區議員林智鴻，昨聲明「成功不一定是我」，黨部強調無論最後由誰上陣，目標是8席全「連」任。

    國民黨高市黨部表示，智庫執行長柯志恩曾分析至少可搶2到3席，黨部設定力拚5席過半為目標，初步確定同額為二區前民政局長曹桓榮、五區市議員黃柏霖。

    地方傳出藍營在大旗山若找不到合適人選，不排除與無黨籍市議員朱信強合作，林園大寮可能推派重砲型議員邱于軒，左楠傳出黃昭順、張顯耀、李眉蓁都有動作，六區包括前議員陳若翠，現任議員黃紹庭、陳美雅、蔡金晏都被看好。

    鳳山市議員李雅靜積極運作，鍾易仲也被認為條件優，前鎮小港若無意外、仍會由議員陳麗娜出征。

    民眾黨高市黨部說明，本週三選舉辦法將確定，屆時才能依據規定提出最強人選；台灣基進高市黨部強調，區域與不分區會分進合擊、爭取選票最大化，北中南都會有區域立委提名；時代力量高市黨部直言資源不足，這次立委選戰不會推出人選，但會支持本土優質候選人。

    原打算挑戰立委的鳳山區議員林智鴻（前排右一）指出，成功不一定是他、但一定有他。（記者王榮祥翻攝）

    原打算挑戰立委的鳳山區議員林智鴻（前排右一）指出，成功不一定是他、但一定有他。（記者王榮祥翻攝）

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