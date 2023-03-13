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    屏東縣長選舉只准12個票箱驗票 法官說明理由

    屏東地方法院合議庭今天評議結果，准12個票箱驗票。（記者羅欣貞攝）

    屏東地方法院合議庭今天評議結果，准12個票箱驗票。（記者羅欣貞攝）

    2023/03/13 18:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長選舉因蘇清泉提選舉無效、當選無效之訴，至於仍餘波蕩漾，經6次準備程序庭，屏東地方法院合議庭今天（13日）評議結果，不准全面驗票，只准12個投開票所驗票；理由為該12個投開票所，有證人的證述及當庭勘驗的光碟畫面內容，足以認為原告蘇清泉已盡釋明的義務，因此准予勘驗。

    屏東地方法院透過新聞稿，說明合議庭3月13日的評議宣示；其中「准予驗票12個投開票所」的理由如下：有證人的證述及當庭勘驗的光碟畫面內容，足資認為原告已盡釋明的義務，故准予第38號、第53號、第68號、第70號、第131號、第194號、第351號、第393號、第421號、第426號、第429號、第475號投開票所關於縣長候選人之選票（包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表）驗票。

    至於針對「不准予全面驗票、亦不准予超過晚上8時30分完成開票之投開票所、開票計票電腦操作紀錄顯示反覆登錄作業、登錄時間較長之投開票所，暨投開票報告表形式不符合規定之投開票所驗票」部分，合議庭表示，蘇清泉以准予驗票的12個投開票所作業程序未完備逕予推論全部投開票所亦有違失，或以開票超過晚上8時30分（計109個投開票所）、及開票計票電腦操作紀錄登打作業有反覆登錄、登錄時間間隔較長（計21個投開票所），投開票報告表（2張）未經主任管理員、監查員核章，懷疑登打不實、有舞弊情事。

    合議庭認為，然而上開情節查無違反選務工作相關規定，而電腦操作紀錄登打作業結果核與投開票報告表相符，投開票報告表（2張）確有經主任管理員、主任監查員2人在第一聯核章，「是原告所述均屬個人片面臆測，未具體釋明使本院產生足以應全面驗票之大略心證，故超過前揭12個投開票所以外部份，均不准許驗票」。

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