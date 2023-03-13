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    美國托倫斯市長來自台灣 今與台南簽署國際友誼城市協定

    台南市長黃偉哲（右）與美國托倫斯市長陳光豪（左）簽署國際友誼城市協定。（圖由南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）與美國托倫斯市長陳光豪（左）簽署國際友誼城市協定。（圖由南市府提供）

    2023/03/13 17:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長（George K. Chen）簽署國際友誼城市協定，未來兩市可望開展在產業交流、師資交換、選手移地訓練等的合作。

    南市府表示，托倫斯市（Torrance）位於美國加州洛杉磯縣西南部，臨太平洋，1912年建鎮、1921年建市，是加州連續蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業以及航太科技重鎮，許多日本人與台灣人選擇定居於此。陳光豪市長為台灣出生的台裔美國人，2022年6月7日當選為托倫斯市市長，也是該市史上首位台裔市長。

    黃偉哲表示，對於兩市能夠締盟，建立更深的友誼，深感榮幸。期待未來兩市在科技、經濟、文化及教育等面向能有多層次的交流。

    陳光豪表示，今天的締盟不僅是台南與托倫斯市的友誼開端，更是台美關係趨向深厚的開始。他是托倫斯市101年歷史上首位的亞裔市長，非常期待能夠透過這個難得的機緣搭起兩方的橋樑，讓世界看見台南的美好並深化兩市的關係。他分享他今天參訪位於台南沙崙的「台灣智駕測試實驗室」，非常期待能與台南進行智慧城市及半導體相關的科技交流。

    出席締盟儀式的立委王定宇說，陳光豪市長在2020年擔任托倫斯市市議員期間曾接待台南市議會訪問團，兩人是舊識，非常開心能夠看到好朋友蒞臨台南。台南不僅是歷史首都更是台積電3奈米等先進製程的所在地，而美國正在積極發展電動車及半導體，非常期待兩市未來關係深化發展，造福兩市市民。

    南市府團隊與托倫斯訪團合影留念。（圖由南市府提供）

    南市府團隊與托倫斯訪團合影留念。（圖由南市府提供）

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