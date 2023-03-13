跨國、跨黨派議員組團訪台 科索沃前總理：表達支持台灣

科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）率領的跨黨派議員團今前往晉見蔡總統。（歐新社檔案照）

2023/03/13 14:37

〔記者陳昀／台北報導〕台灣與東南歐國家，正透過國會外交加強交往。由科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）率領的跨黨派議員團今前往總統府晉見蔡總統，霍蒂表示，科索沃了解台灣處境，但只要團結並堅持原則，設法維持與世界民主國家的聯盟就會獲勝，此行就是要表達支持台灣。

蔡英文致詞表示，很高興再次見到科索沃前總理霍蒂，這次是科索沃國會第一次籌組高階、跨黨派議員團訪問台灣。訪團成員有來自北馬其頓以及羅馬尼亞的議員朋友，這是巴爾幹地區第一次有跨國家、跨黨派的國會議員共同組團來訪，她要謝謝大家一起促成這個意義重大的訪問。

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蔡英文表示，近年國際情勢出現很大的變化，全球正面臨威權主義持續擴張，以及假訊息、認知戰的威脅，台灣位處民主防線的最前緣，我們願意也有能力和世界各國分享經驗，也希望跟國際民主盟友加強各領域合作，一起維護供應鏈的安全、捍衛區域的和平穩定，一起守護民主自由的生活方式。

蔡英文指出，台灣和歐洲復興開發銀行有深厚的合作關係，期待透過這個平台，台灣和科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞，能針對綠能、資通訊、經貿投資，以及女性創業等領域，尋求更多的合作機會，讓彼此的夥伴關係更加深化、緊密，來訪貴賓都是台灣誠摯的好朋友，大家的到來，也是台灣和巴爾幹地區深化交流的起點。

霍蒂代表訪團致詞時表示，台灣在全世界有很多民主盟友，有些為台灣發聲，有些比較低調，科索沃尤其了解台灣處境，他們經歷這種情況已有一段時間，但他可以保證，只要團結並堅持原則，特別是設法維持與世界民主國家的聯盟，就會獲勝。訪團此行就是要表達和台灣站在一起，支持台灣，並增加各領域的合作。

霍蒂說，這次是他第二次訪台，很高興看到台灣非常強韌的民主，台灣應該要加強與世界其他民主國家的聯盟，只要保持這樣的友誼，結果就會到來。他強調，任何人都不應該干涉我們的生活及組織社會的方式。台灣已經成功地傳達這個訊息。

霍蒂說，希望台灣能將科索沃視為在該地區的朋友，他們已準備好與台灣合作、支持台灣，並作為台灣在該地區的樞紐。

訪賓一行由科索沃前總理、國會議員霍蒂率領，外交部部長吳釗燮陪同，前往總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。

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