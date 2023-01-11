藍營再質疑爐碴 黃偉哲：除台南有其他縣市清運？

對於南市議會國民黨團又再質疑爐碴案，台南市長黃偉哲霸氣回應表示，除了台南，有其他縣市清運？（記者洪瑞琴攝）

2023/01/11 19:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲昨日率市府官員，向媒體說明台南近日重大爭議事件處理，南市議會國民黨團今（11）日則公開批評「裝睡的人叫不醒」，質疑南市政府在爐碴案沒有強制執行，對行為人也沒有嚴加查辦。對此，黃偉哲受訪霸氣回覆：「目前為止，全台灣還沒有看到其他縣市對埋設爐碴，有在要求業者清運的！」

黃偉哲表示，關於爐碴非法掩埋，在前市長賴清德任內的時候就已經要求業者清運，後來有人在持續檢舉，他接任市長後也要求業者繼續清運，還裝了CCTV（監視攝影機）直播給所有關心這件事的民眾了解進度。

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對於國民黨團的質疑，黃偉哲說，尊重議員監督市政，但坦白講跟事實有很大的差距，包括國民黨刻意提到經發局前局長陳凱凌，其實市府在去年發現異狀後就主動調查，也由政風單位主動移送檢調，而在光電的部分也已朝向陽光透明，讓關心的民眾和業者能查詢審查進度。

據了解，國民黨團今天開記者會批評黃偉哲昨天的說明會不僅沒加分還扣分，沒有說明過去錯的事情，以後怎麼防範未然？這樣對民進黨賴清德選總統也沒有正面的效果。

台南市政府田玲瑚發言人表示，議員除了審查預算之外，同時也應負有監督行政之責，光電設置案等，也都經過議會審議，選舉已經結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。

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