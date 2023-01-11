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    首頁　>　政治

    藍營揚言罷免黃偉哲 南市府：選舉已結束勿政治口水

    南市議會國民黨團召開記者會，揚言台南市長黃偉哲施政若不改善，一年後將發動罷免。（記者蔡文居攝）

    南市議會國民黨團召開記者會，揚言台南市長黃偉哲施政若不改善，一年後將發動罷免。（記者蔡文居攝）

    2023/01/11 13:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，抨擊台南市黑金掛勾，讓台南蒙羞，揚言台南市長黃偉哲若不改善，繼續放任黑金掛勾、爐碴不清除、太陽能光電維護財團利益，在市長在就職1年後將發動罷免。

    南市政府發言人田玲瑚表示，國民黨團議員所言「放任黑金掛勾」、「爐碴不清除」及「光電維護財團利益」非屬事實，外界傳言過多，市長黃偉哲已親上火線說明，請議員勿再以訛傳訛。議員除了審查預算之外，同時也應負有監督行政之責。光電設置案等，也都經過議會審議。選舉已經結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。

    國民黨團書記長蔡育輝及市議員王家貞、李中岑、林美燕及許至椿今天召開記者會，質疑市長黃偉哲昨天的說明記者會，根本是避重就輕、粉飾太平，完全沒有認錯，民進黨長期標榜的「清廉勤政愛鄉土」的招牌，全被黃偉哲一個人給砸了。

    蔡育輝說，郭再欽根本就是黃偉哲參選市長的競選總幹事，卻死不承認，台南發生這麼多問題，黃偉哲要負最大的責任，如果繼續放任黑金掛勾、爐碴不清除、太陽能光電維護財團利益，不加以改善，在他就任滿1年後，將對他發動罷免。

    田玲瑚表示，市政府在市長指示下，主動查辦前經發局長疑似涉貪案，市長並三申五令「疑似涉及不法，不護短，也不掩蓋真相，勿枉勿縱」；至於爐碴案，台南市是最積極清除的縣市，現今已清除近10萬噸。至於光電部分，市政府透過聯審機制與資訊公開，以透明、公開的機制，嚴謹審慎申請案件。有關行政透明公開機制，議員如有更好的建議，市府也將虛心請教。

    田玲瑚強調，台南是全國第一個停止審查61線以西光電案的縣市，也是全國第一個直播清運爐碴的縣市，希望大家一起為環境努力。

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