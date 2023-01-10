台南光電爭議、官員涉貪連環爆 黃偉哲親上火線說明

針對台南近來發生重大爭議事件，台南市長黃偉哲（右1）今日親上火線說明。（記者洪瑞琴攝）

2023/01/10 23:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對市府前經發局長疑似涉貪案、北門太陽光電設置爭議及警界嚴重風紀違法等社會關注事件連環爆，台南市長黃偉哲今（10）日率相關局處首長說明，他強調，這陣子衍生的紛擾，外界傳言過多，希望事情解釋清楚，也說明改善措施，市府不推責也不逃避。

與會官員包括市府秘書長方進呈、副秘書長邱忠川、警察局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽、環保局代理局長侯俊彥等人，透過手拿板詳細說明各事件處理作為。

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對於前經發局長疑似涉貪案，黃偉哲指出，市府主動查辦案件，去年5月由政風處簽呈公文後同意啟動相關行政調查，去年6月主動把涉及不法的調查報告函送南檢參辦，主動函送並配合檢調，「同仁疑似涉及不法，我不會護短，也不會掩蓋真相」，該怎麼辦，就怎麼辦，給予充分調查空間。黃偉哲嚴正澄清說，已經秘密移送了，哪還會在小內閣升遷名單中？外界傳言不實。

至於為何地檢署羈押動作之前，政風處卻在去年8月專案報告說沒有違法？市府祕書長方進呈說明，議會專案報告係針對行政部分，政風處認為刑事有問題，就移送地檢偵辦，有些是無法在議會公開說明。高伯陽也澄清，當時有向議會說明部分檢舉內容涉及刑事不法，另由司法機關偵辦，所以該案從展開到函送都是主動進行，沒有拖延也沒有包庇，未來將提升高風險業務的抽查稽核強度、廉政倫理適用範圍也擴大到機關內的技工、工友、司機、清潔員等。

此外，媒體問到議長選舉涉賄選疑案中，台南市地政局黃姓約用人員（議員李文俊之友）牽連其中被收押，人事案如何處理？黃偉哲表示，黃女在南縣市合併前就進來市府服務10多年，若是公務員被收押就應該停職，臨時雇用人員有相關法令規定，該怎麼作就怎麼作，既不能打折也不能超過。

針對光電設置，黃偉哲強調，透過聯審機制與資訊公開，可減少光電案的黑數，把上下其手的空間變成不可能。經發局長林榮川則表示，市府透過改革聯審機制，將進度資訊公開給廠商與市民、並提升審查效率，經發局收文以後7天之內排審，要是案件需要修正，就以3個月為限，期限一過就退件，每1個案件審查，秉持透明公開、嚴謹審慎。

台南市長黃偉哲今日大陣仗率相關局處首長說明重大爭議案與處理因應作為。（記者洪瑞琴攝）

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