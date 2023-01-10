台南光電爭議、官員涉貪連環爆 黃偉哲親上火線說明
〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對市府前經發局長疑似涉貪案、北門太陽光電設置爭議及警界嚴重風紀違法等社會關注事件連環爆，台南市長黃偉哲今（10）日率相關局處首長說明，他強調，這陣子衍生的紛擾，外界傳言過多，希望事情解釋清楚，也說明改善措施，市府不推責也不逃避。
與會官員包括市府秘書長方進呈、副秘書長邱忠川、警察局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽、環保局代理局長侯俊彥等人，透過手拿板詳細說明各事件處理作為。
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對於前經發局長疑似涉貪案，黃偉哲指出，市府主動查辦案件，去年5月由政風處簽呈公文後同意啟動相關行政調查，去年6月主動把涉及不法的調查報告函送南檢參辦，主動函送並配合檢調，「同仁疑似涉及不法，我不會護短，也不會掩蓋真相」，該怎麼辦，就怎麼辦，給予充分調查空間。黃偉哲嚴正澄清說，已經秘密移送了，哪還會在小內閣升遷名單中？外界傳言不實。
至於為何地檢署羈押動作之前，政風處卻在去年8月專案報告說沒有違法？市府祕書長方進呈說明，議會專案報告係針對行政部分，政風處認為刑事有問題，就移送地檢偵辦，有些是無法在議會公開說明。高伯陽也澄清，當時有向議會說明部分檢舉內容涉及刑事不法，另由司法機關偵辦，所以該案從展開到函送都是主動進行，沒有拖延也沒有包庇，未來將提升高風險業務的抽查稽核強度、廉政倫理適用範圍也擴大到機關內的技工、工友、司機、清潔員等。
此外，媒體問到議長選舉涉賄選疑案中，台南市地政局黃姓約用人員（議員李文俊之友）牽連其中被收押，人事案如何處理？黃偉哲表示，黃女在南縣市合併前就進來市府服務10多年，若是公務員被收押就應該停職，臨時雇用人員有相關法令規定，該怎麼作就怎麼作，既不能打折也不能超過。
針對光電設置，黃偉哲強調，透過聯審機制與資訊公開，可減少光電案的黑數，把上下其手的空間變成不可能。經發局長林榮川則表示，市府透過改革聯審機制，將進度資訊公開給廠商與市民、並提升審查效率，經發局收文以後7天之內排審，要是案件需要修正，就以3個月為限，期限一過就退件，每1個案件審查，秉持透明公開、嚴謹審慎。