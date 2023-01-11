批謝曉星性騷案「自己查自己」 范雲︰儘快修法完善法制漏洞

民進黨立委范雲指出，謝曉星案出現「自己調查自己」的荒謬現象，應儘快修法，完善雇主性騷擾的法制漏洞。（資料照）

2023/01/11 17:43

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院今（11）日認定，原能會主委謝曉星對女性部屬的言行成立性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾，遭行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。對此，民進黨立委范雲指出，此案出現「自己調查自己」的荒謬現象，應儘快修法，完善雇主性騷擾的法制漏洞。

謝曉星去年被指控性騷擾、霸凌，行政院秘書長李孟諺隨後組成專案調查小組，今日調查報告出爐，認定其對女性部屬的言行，成立性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾。謝曉星目前已遭免職，並移送監察院調查。

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對此，范雲受訪表示，希望此事件能使謝曉星深切反省，更希望行政院持續努力改進，營造性別平等之工作環境。雖然本案沒有被害人出面申訴，但行政院仍組成專案小組，主動調查，且最後調查小組達成一致決議謝曉星性別騷擾及性別歧視屬實。

就法制面而言，范雲指出，目前性別工作平等法仍無法針對雇主性騷擾下屬的現象有所作為，照現行法規，將出現雇主做為一個被申訴對象，卻「自己調查自己」的荒謬現象。她呼籲，應該儘快修法，完善雇主性騷擾的法制漏洞，她也已提出性別工作平等法的修法，呼籲勞動部盡快提出對案。

范雲也強調，應藉這個機會告訴所有遭遇雇主性騷擾的受害者們，不要害怕，勇敢為自己發聲，也許結果不一定會是正義的，但學習說出自己的感受，就能藉此長出力量。

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