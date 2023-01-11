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    謝曉星涉性騷免職 原能會︰強化性別平等觀念

    原能會主委謝曉星被行政院認定性騷擾女下屬成立，即日起免職，移送監察院究責；謝也表達辭職之意，但下午手機關機暫無回應。（資料照）

    原能會主委謝曉星被行政院認定性騷擾女下屬成立，即日起免職，移送監察院究責；謝也表達辭職之意，但下午手機關機暫無回應。（資料照）

    2023/01/11 17:37

    〔記者吳柏軒／台北報導〕原能會主委謝曉星性騷擾女下屬案，行政院今（11日）公布調查結果，認定謝性騷案成立，即日起免職、移送監察院，並稱謝曉星已辭職；原能會則回應，將加強教育訓練，強化性騷擾防治意識與性平觀念。

    原能會主委謝曉星去年10月遭媒體爆料，對女下屬涉言行性騷擾，包含言語騷擾、肢體碰觸，或在公務時間帶到咖啡廳上課等，遭立法院多名女立委抨擊、行政院也成立專案小組調查；謝曉星則解釋自己是關心，若性騷屬實願意道歉，今政院公布調查結果，認定謝的性騷案成立，將其免職、移送監察院後續究責。

    針對涉案，謝曉星下午手機未開機，暫未取得本人回應。但謝曉星曾發聲明澄清，自己過去在學校任教多年，和學生相處亦師亦友，不自覺將習慣帶到公務機關；也對立委解釋，強調自己無性騷擾之意，過去帶人帶心，會關心下屬，若真成立性騷擾，當然會道歉。

    原能會下午則回應，會配合努力執行加強公務人員（含政務人員）之性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識部份。

    原能會也說，正通盤檢討「行政院原子能委員會性騷擾申訴調查處理要點」，明定機關首長如涉及性騷擾事件，應轉陳具指揮監督權限之機關決定或向地方勞動機關提出申訴，健全本會性騷擾事件之內外部申訴管道。

    原能會另指出，未來亦將性別平等教育訓練列為重點，區分中、高階主管及基層同仁，以案例方式提升拒絕性騷擾意識，強化本會同仁性別平等觀念。

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