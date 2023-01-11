政院：原能會主委謝曉星涉性騷免職 移送監院調查

原能會主委謝曉星涉性騷女下屬風波，行政院調查報告出爐，行政院長蘇貞昌認為謝曉星已不適任主委之職務，即日起免職。（資料照）

2023/01/11 15:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕原能會主委謝曉星涉身陷性騷女下屬風波，行政院調查報告出爐，行政院長蘇貞昌認為謝曉星違反性平之不當言行，影響公部門之聲譽，有負人民之信賴付託，情節重大，已不適任主委之職務，即日起免職，另將移送監察院調查究責。

行政院表示，週刊於2022年10月間報導謝曉星對女性部屬之言行疑似涉性騷擾事件，蘇揆立即指示由秘書長李孟諺召集組成專案小組。歷經3個月，約詢原能會相關職員15人及被調查人謝曉星。經專案小組於2023年1月9日召開評議會議討論調查報告，一致通過認定謝曉星對女性部屬之言行，成立性別工作平等法第7條之性別歧視及同法第12條第1項之敵意工作環境之性別騷擾。

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根據行政院專案小組調查，謝曉星對秘書或機要選任，以及對部屬工作配置及請假之對待，因性別而有不當差別待遇；另於選任秘書或機要人員之標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力之私人問題，成立性別工作平等法第7條之性別歧視。

調查報告揭露，謝曉星對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境之性別騷擾。謝曉星於得知本案調查結果後，即表示請辭主委。

行政院指出，謝曉星身為部會首長，位居要職，而人民對政務官的言行表現期待甚高，其動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率，但經專案小組調查認定其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾等不當言行，實屬不該，行政院對有政務官員涉此違反性平事件深表遺憾，對本件相關女部屬之人格尊嚴所造成之負面影響或傷害表達歉意，並決定除公布本案調查報告外，另移送監察院調查究責。

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