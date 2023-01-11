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    薛瑞福：蔡總統證明自己有能力保護台灣主權

    「2049計畫研究所」主席薛瑞福今天率訪團晉見蔡英文總統時表示，蔡總統證明自己完全有能力保護台灣的主權、國家利益。（總統府提供）

    「2049計畫研究所」主席薛瑞福今天率訪團晉見蔡英文總統時表示，蔡總統證明自己完全有能力保護台灣的主權、國家利益。（總統府提供）

    2023/01/11 15:26

    〔記者陳昀／台北報導〕華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福今率領訪團晉見蔡英文總統時表示，中國軍演、越過台海中線等挑戰非常困難，但蔡總統證明自己完全有能力保護台灣的主權、國家利益，義務役恢復1年也是正確的決定，期待更多軍事改革。

    薛瑞福表示，雖然很久沒有到訪台灣，但他們一直在美國關注台灣及蔡總統優秀的領導力，例如成功應對疫情的優異成績，以及在俄國無端入侵烏克蘭之後，台灣也支持烏克蘭，且在波蘭等地協助烏克蘭難民。台灣一直在扮演一個優秀的全球公民。

    薛瑞福說，他們也看到蔡總統在面對來自中國和中共解放軍壓力時的堅強領導，包括本週中國解放軍的軍演，甚至越過台海中線等。這些挑戰都非常困難，但蔡總統證明其完全有能力保護台灣的主權、國家利益，以及台灣人民一直以來努力維護的所有事情。

    薛瑞福認為，一位好的領導人通常需要做一些非常困難的決定，像是近期台灣恢復義務役為1年，這是非常不容易的決定，但是因為台灣現在所面對的威脅，所以他認為這是正確的決定，也非常讚賞，期待之後會看到更多軍事改革。

    蔡英文表示，過去幾年，因為疫情和威權主義擴張等挑戰，台美之間相互扶持對抗疫情，以及在經貿及安全等事務上，持續深化合作，「2049計畫研究所」長期關注台海及印太區域安全，也常常針對台美關係和安全合作提出建言，相信此行來訪有助於台美未來的交流合作。

    蔡英文指出，在戰略及經濟貿易上，台灣和美國是彼此重要的夥伴，這幾年來，美國不斷宣布對台軍售，以實際行動落實對台灣的安全承諾，台美之間也透過各項對話機制，持續加強經貿夥伴關係，新的一年，台灣會持續與美國在各領域加強合作，一起為印太區域的自由、開放和繁榮做出貢獻。

    訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同到總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

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