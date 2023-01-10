「請海鷗轉告習近平」 國軍：共機如禿鷹惹人厭

國軍中文圖卡反擊中共軍機擾台。（取自國軍臉書）

2023/01/10 20:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍8日至9日派57架次軍機擾台後，昨天、今日續派11架次軍機、3艘次軍艦持續於台海周邊活動，對於中共軍事動態，國軍持續派軍機、軍艦、飛彈系統嚴密監控與應處外，近二日亦透過社群表達強烈立場。國軍昨日於推特發布英文圖卡，強調我方「不尋求升高衝突、不挑起爭端」之外，今日亦於臉書發布圖卡「請海鷗轉告習近平」，「『共機』禿鷹到處飛惹人厭，『東風』沖天砲亂放惹人嫌。

國防部統計，中共解放軍前天至昨日派57架次軍機於台灣周遭活動，且其中28架次逾越台海中線、進入我西南空域，中共昨日至今日則派11架次軍機於台海周邊活動，其中有7架次戰機逾越台海中線，或進入我西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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對於中共長期以來於台灣周遭的軍事活動，國軍連二日於官方社群網站發布圖卡反擊，國軍昨日先是於官方推特，發表全英文圖卡強調，「我們（國軍）不尋求升高衝突、不挑起爭端（We seek neither escalation nor conflict）」，並指我方將持續監控周遭局勢，並確保國人與家園安全。

國軍今日則於官方臉書發布圖卡批評，「『共機』禿鷹到處飛惹人厭，『東風』（指東風系列彈道飛彈）沖天砲亂放惹人嫌」，並稱「請海鷗轉告習近平，新冠疫情肆虐北京、上海、武漢，讓人心痛又流淚。我國「基於人道關懷提供必要協助，幫助大陸民眾走出疫情是台灣的善意」。

國軍文宣強調，中共的「文攻武嚇壓不倒自由民主，窮兵黷武絕不是大國風範」。

國軍英文圖卡反擊中共軍機擾台。（取自國軍推特）

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