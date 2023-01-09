共機擾台邱臣遠籲重啟桃園基地 空軍：依敵情、國安需要審慎評估

中共軍艦軍機頻繁擾台，昨深夜解放軍突宣布在台周邊軍演。我國國防部對此回應，過去一天共偵獲共機57架次、共艦4艘。（國防部提供）

2023/01/09 16:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍昨夜派57架次軍機於台灣周遭活動，且其中28架次逾越台海中線、進入我西南空域，民眾黨立委邱臣遠呼籲，面對中共解放軍常態性的侵擾，北台灣空防漏洞逐漸顯露，國軍應重啟「空軍桃園基地」。空軍今日對此表示，國軍對所有軍事設施，均依作戰需要審慎規劃評估，各項戰備整備均依敵情威脅及國防安全需要與時俱進。

邱臣遠今日於臉書發文表示，共機昨夜擾台規模宛如去年8月軍演翻版，拉高兩岸對立情勢，面對中共解放軍常態性的飛越侵擾，北台灣空防漏洞逐漸顯露，幻象戰機從新竹空軍基地起飛到抵達侵擾空域，需耗時15分鐘，對於驅離解放軍與防衛領空而言，時間挑戰很大，但若從空軍桃園基地起飛，只需要6分鐘即可抵達東北空域。

請繼續往下閱讀...

邱臣遠認為，強化北台灣空防能量刻不容緩，重啟空軍桃園基地已經不是文資保存的議題，而是涉及國安、國防層級的問題，他也呼籲，應立即整修現有跑道與設施，重啟桃園軍機場，分擔北部空防重任，並降低新竹幻象戰機起飛攔截的負擔。

桃園基地歷史悠久，建立於1944年日治時期，位於桃園國際機場的東南部，原為空軍所有，2007年改移交海軍，2013年8月關閉，桃園市政府於2016年公告為直轄市定古蹟之一，現已無軍事單位進駐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法