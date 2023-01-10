譴責共軍演習「不理性挑釁」 外交部：獨裁政權什麼都可當攻擊藉口

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2023/01/10 13:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕共軍前夜無預警宣布在台海周邊軍演，還宣稱此舉是為「堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑」。外交部今批評，當獨裁政權想要併吞時，不需要任何理由；任何事件都可以被當成藉口，發動攻擊。共軍以各項莫須有指控，採取不理性的挑釁行動，嚴重破壞台海現況及區域和平穩定，我方表達嚴厲譴責與抗議。

共軍再以軍事演訓恫嚇我國。根據國防部資訊，自前天上午6點至昨天上午6點，中共有57架次軍機、4艘次軍艦於台海周遭活動，其中有28架次軍機踰越台海中線、進入我西南空域，且有轟炸機、無人機自西南空域一路繞飛至東南空域。加上至今天上午6點，又偵獲共機11架次和共艦3艘次，其中共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域7架次，兩日合計近70架次軍機擾台。

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外交部發言人歐江安今天在例會表示，當獨裁政權想要併吞時，不需要任何理由；任何事件都可以被當成藉口，發動攻擊。這幾天，中國政府突然宣布又在台海周邊進行軍演，共軍以各項莫無須有的指控，採取不理性的系列挑釁行動，已經嚴重破壞台海現況以及區域和平穩定，我方表達嚴厲譴責與抗議。

歐江安同時嚴正強調，維護台海及區域和平穩定，是兩岸共同責任，也是國際社會共同利益與共同期待。台灣立場一貫明確：「我方不會升高衝突、不會挑起事端，但會堅定捍衛主權及國家安全。台灣會堅守自由民主的防線，不會退讓；會繼續強化國際合作與資訊交流，因為自由民主國家唯有團結，才能對抗威權政體侵略與武力擴張。」

歐江安並說，對台海周邊局勢，國軍都密切掌握並沉著因應，請民眾放心。國軍運用聯合情監偵系統，對台海及周邊情勢都能及時且完全掌握，適切應處；我方有決心，更有能力確保台灣的國家安全。

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