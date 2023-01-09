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    中共多架次軍機越台海中線 國軍：不理性挑釁破壞和平穩定

    中共28架次軍機逾越台海中線、進入我西南空域。（圖由國防部提供）

    中共28架次軍機逾越台海中線、進入我西南空域。（圖由國防部提供）

    2023/01/09 12:46

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍東部戰區昨夜宣稱，共軍東部戰區於台灣周邊海空域組織「諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，我國國防部則偵獲28架次中共軍機逾越台海中線、進入我西南空域。國防部今日直指，共軍以莫須有指控，採取不理性挑釁行動，已嚴重破壞台海及區域和平穩定，國軍有能力、有決心、有信心確保國家安全。

    我國國防部今日上午公布最新軍情指，中共自昨日上午6時至今日上午6時，共有多達57架次軍機、4艘次軍艦於台海周邊活動，其中28架次軍機逾越台海中線、進入西南空域。根據國軍圖資，中共逾越台海中線、進入西南空域的軍機，包括6架次「殲-11」戰機、2架次「蘇愷-30」戰機、2架次「殲-10」戰機、12架次「殲-16」戰機、2架次「轟-6」轟炸機、1架次「空警-500」預警機、還有3架次「BZK-005」無人機。值得注意的是，至少有1架次「BZK-005」無人機、2架次「轟-6」轟炸機，自台灣西南空域一路繞飛至東南空域。

    國防部今日表示，國軍近期偵獲多批共機、共艦，持續在台海周邊活動，部分共機並逾越海峽中線。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，並在戰備背景下戮力訓練，以不升高衝突、不挑起爭端為原則，堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由防線。

    國防部強調，共軍以莫須有指控，採取不理性挑釁行動，已嚴重破壞台海及區域和平穩定。國軍運用聯合情監偵系統，對台海及週邊情勢，都能完全掌握、適切應處，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

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