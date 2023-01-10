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    周玉蔻稱外表體型相較年輕30歲 王世堅：尊重70歲老太太看法

    王世堅今在台北市議會接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

    王世堅今在台北市議會接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

    2023/01/10 16:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕資深媒體人周玉蔻近日與民進黨立委王世堅槓上，雙方隔空交火有來有往，王世堅日前受訪時酸周玉蔻「我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」，周玉蔻則回擊，自己身分證的確比王世堅老10歲，但外表體型比他年輕30歲，腰圍只有26吋；王世堅今表示，尊重70歲的老太太的一些看法，他一向是敬老尊賢。

    周玉蔻先前在臉書PO文怒嗆王世堅「人老愛作怪」，王世堅受訪時回擊「她更老不是嗎？」大酸「我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」，周玉蔻怒嗆「記者快去訪問他，就說是比他身分證「老」10歲，看起來外表體型比他年輕30歲，腰圍26吋的蔻蔻姐說的。」

    王世堅今下午在台北市議會接受媒體訪問，媒體詢問周玉蔻自稱是哈佛女，王世堅則不以為然表示，不想評論她什麼，大家可以看她這20年來的表現，記得是10幾年前，還看她在駐日大使謝長廷（當時選台北市長）競選總部地上爬，不是嗎？

    王世堅說，周玉蔻要怎麼批評都好，要在地上爬也可以，他都尊重，當時就看到她在地上爬；至於周玉蔻說外表體型比王世堅年輕30歲，王世堅說，尊重70歲的老太太的一些看法，他一向是敬老尊賢。

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