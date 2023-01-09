國民黨澎湖縣黨部選後分裂？ 前黃國榮黨部主委葉德馨率眾退黨

前黃國榮黨部主委葉德馨率眾退黨，並遞交70份退黨申請書。（記者劉禹慶攝）

2023/01/09 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖是全國唯一藍天變綠地的縣市，國民黨澎湖縣黨部傳出秋後算帳，前黃國榮黨部主委葉德馨因為無黨籍縣長候選人葉竹林站台被註銷黨籍，澎湖退伍軍人協會總幹事鐘富泉被停權2年，葉德馨今日率眾前往黨部遞交70份退黨書。

針對去年澎湖五合一選舉，原本是國民黨離島堅強堡壘的澎湖縣，藍營縣市長雙輸，選後卻無人負責，還傳出秋後算帳，國民黨澎湖縣黨部黃國榮黨部，將前主委葉德馨及澎湖退伍軍人協會總幹事鐘富泉，因替脫黨參選的前馬公市長葉竹林站台，並在群組中拉票行為，做出加重處分決議，送交國民黨中央處理。

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葉德馨今日率眾前往黃國榮黨部，遞交70份退黨聲明書，認為4年前葉竹林就堅持參選縣長，但賴峰偉獲國民黨提名後，應賴峰偉之邀，葉德馨勸退葉竹林，賴峰偉保證只做一任，後葉再競選連任，去年初葉宣布退出國民黨，就是要參選縣長的警訊，但賴與黨部沒有一個人去安撫溝通，認為葉對賴不構成威脅而不作為。

另外，退伍軍人協會給會員的一封信，依往例經理監事會通過後，通告有哪些會員參選民代請予支持；而葉德馨為馬公市葉氏宗親會創會人，受邀參加葉市長宣布參選縣長記者會及競選總部成立大會，代表葉氏宗親致獻好彩頭，都無發言助講，事先到黄國榮黨部向主委鄭宗琳說明報備，卻於選後秋後算帳。黃國榮黨部主委鄭宗琳表示，全案已向中央呈報，目前尚未成定局，但黨員若對黨不忠，歡迎退黨。

國民黨黃國榮黨部主委鄭宗琳，提出證據證明葉德馨非法為葉竹林助選。（記者劉禹慶攝）

葉德馨出席葉竹林競選總部記者會，被國民黨處以註銷黨籍處分。（記者劉禹慶攝）

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