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    再戰2024？ 黃揚明：吳怡農這次選得不差 創該區綠營得票率紀錄

    媒體人黃揚明分析，這次立委補選吳怡農雖敗，但選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格。（記者方賓照攝）

    媒體人黃揚明分析，這次立委補選吳怡農雖敗，但選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格。（記者方賓照攝）

    2023/01/08 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選結果出爐，由國民黨候選人王鴻薇勝出，民進黨吳怡農惜敗。對此媒體人黃揚明分析「王鴻薇勝選不意外，但吳怡農選得不算差，創下該區綠營得票率紀錄，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格，到時誰勝誰負還很難估算。」

    黃揚明在臉書表示，這次的立委補選，王鴻薇在松山區大幅領先6624票，穩住優勢是藍軍勝選關鍵。不過吳怡農這次補選得票率為47.27％，也再次刷新自己在2020年立委選戰中保持的綠營得票率45.40％的紀錄。

    黃揚明分析，這次選舉結果並不令人意外，可以解讀是基本盤的對決。綠營封關前民調稱落後1.9％，算是差距不遠，藍營封關期間內部民調王約領先5％，算是相當準確。即使補選的投票率難以估算，但以投票動能來估算，陳時中去年九合一選舉在此區拿下5萬9442票，與吳怡農得票數差距不大；而蔣萬安在此區拿下8萬1107票，可見綠營支持者這次投票動能確實較強。

    黃揚明認為，更重要的政治效應是，民進黨在九合一、嘉義市長與這次補選敗選後，面對即將到來的內閣改組時刻，蘇貞昌院長是否還能續留？王鴻薇有沒有辦法如願在國會質詢蘇貞昌？以及過一陣子，新北市長侯友宜是否會因此得到挑戰2024被貼「落跑」標籤的解套？都值得繼續關注。

    回到選舉結果，黃揚明提到，吳怡農選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格，吳怡農若持續扎根服務，明年此時對上王鴻薇，誰勝誰負還很難估算。不過民進黨能否擺脫這段時間的黑金、公共工程出包等負面陰霾，以及第三勢力是否參戰，都可能會是2024時的勝敗關鍵。

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