為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    投票率下降33.13％！吳怡農惜敗 但中山區小勝王鴻薇

    民進黨吳怡農這次立委補選共獲5萬4739票，惜敗給國民黨王鴻薇。（資料照，本報合成）

    民進黨吳怡農這次立委補選共獲5萬4739票，惜敗給國民黨王鴻薇。（資料照，本報合成）

    2023/01/08 18:59

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8）日登場，稍早各地開票所已完成開票，最後結果由國民黨候選人王鴻薇以6萬519票勝選，民進黨候選人吳怡農則得到5萬4739票，連2屆參選都鎩羽而歸。不過與上屆立委選舉結果相比，王鴻薇得票數下降5萬2265票。吳怡農則在中山區小勝王鴻薇。

    今次補選為原任第10屆立委的蔣萬安（現為台北市長），因參選第8屆北市長選舉，於2022年11月10日辭去立委一職，參加補選的候選人共3位，分別是1號民進黨籍吳怡農、2號國民黨籍王鴻薇、3號無黨籍蕭赫麟。補選結果出爐，國民黨王鴻薇獲6萬519票票勝選，吳怡農5萬4739票，無黨籍蕭赫麟542票，投票率為43.35%。

    不過在2020年第10屆立委選舉中，吳怡農同樣有參加北市第三選區選戰，當時主要競爭對手為國民黨現任台北市長蔣萬安，選舉結果由蔣萬安以11萬2784票勝選，吳怡農則獲得9萬9539票，投票率為76.48%。兩屆立委選戰相較之下，這次立委補選投票率下降了33.13%，王鴻薇的得票數少了5萬2265票。

    不過此次在中山區吳怡農以3萬6896票，小勝王鴻薇的3萬6052票，可惜王鴻薇在主要票源的松山區多拿下6600多票，以致最後微幅勝出當選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市第三選區立委補選 王鴻薇6萬519票當選 吳怡農偕妻道賀
    2023/01/08 17:50

    北市第三選區立委補選 王鴻薇6萬519票當選 吳怡農偕妻道賀
    北市立委補選投票率約42％ 吳怡農、王鴻薇預計5點出面講話
    2023/01/08 16:58

    北市立委補選投票率約42％ 吳怡農、王鴻薇預計5點出面講話

    年前配送最後倒數！除舊佈新過好年
    高嘉瑜為行政失靈說道歉 吳怡農：黨有黨規、不是說開除就開除
    2023/01/08 10:58

    高嘉瑜為行政失靈說道歉 吳怡農：黨有黨規、不是說開除就開除
    王鴻薇投票鬧烏龍 吳怡農笑摸錢包：有帶身分證
    2023/01/08 10:26

    王鴻薇投票鬧烏龍 吳怡農笑摸錢包：有帶身分證

    「做大市做大事」 三重成新北大黑馬
    政治今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播