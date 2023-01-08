投票率下降33.13％！吳怡農惜敗 但中山區小勝王鴻薇

民進黨吳怡農這次立委補選共獲5萬4739票，惜敗給國民黨王鴻薇。（資料照，本報合成）

2023/01/08 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8）日登場，稍早各地開票所已完成開票，最後結果由國民黨候選人王鴻薇以6萬519票勝選，民進黨候選人吳怡農則得到5萬4739票，連2屆參選都鎩羽而歸。不過與上屆立委選舉結果相比，王鴻薇得票數下降5萬2265票。吳怡農則在中山區小勝王鴻薇。

今次補選為原任第10屆立委的蔣萬安（現為台北市長），因參選第8屆北市長選舉，於2022年11月10日辭去立委一職，參加補選的候選人共3位，分別是1號民進黨籍吳怡農、2號國民黨籍王鴻薇、3號無黨籍蕭赫麟。補選結果出爐，國民黨王鴻薇獲6萬519票票勝選，吳怡農5萬4739票，無黨籍蕭赫麟542票，投票率為43.35%。

請繼續往下閱讀...

不過在2020年第10屆立委選舉中，吳怡農同樣有參加北市第三選區選戰，當時主要競爭對手為國民黨現任台北市長蔣萬安，選舉結果由蔣萬安以11萬2784票勝選，吳怡農則獲得9萬9539票，投票率為76.48%。兩屆立委選戰相較之下，這次立委補選投票率下降了33.13%，王鴻薇的得票數少了5萬2265票。

不過此次在中山區吳怡農以3萬6896票，小勝王鴻薇的3萬6052票，可惜王鴻薇在主要票源的松山區多拿下6600多票，以致最後微幅勝出當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法