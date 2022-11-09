聖克里斯多福總理訪台 造訪健保署取經也是重點行程

健保署長李伯璋（左）贈送健保英文專書給聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（右）。（健保署提供）

2022/11/09 17:11

〔記者林惠琴／台北報導〕聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）於11月7日至10日訪台，因為我國健保制度聞名全球，今日上午也安排造訪健保署，由署長李伯璋親自接待並簡報健保制度、數位轉型與創新的成果。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理率高層官員一行9人組成，其中不少有醫師專業背景，對於醫療健保深具興趣及使命感。

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李伯璋向德魯簡報健保自1995年3月1日實施以來的成就及其重要政策與措施，並介紹8月份Springer出版的健保英文專書。此外，就近年來健保署推動分級醫療、健保APP、虛擬健保卡的創新作法，分享在疫情中透過創新的數位健康照護應用，守護民眾健康。

同時李伯璋也提到，因應後疫情時代的健康挑戰，包括新藥、新科技、新治療方式，基於使用者付費的概念，對於健保部分負擔調整政策規劃理念等。

聖克訪問團就健保經營應用及未來發展，提出各項意見，包括台灣健康照護的成果與未來發展趨勢，現場討論踴躍，李伯璋表示，健保署因應時代潮流的進步，不斷改革舊思維並推出新措施，以確保永續經營，維護台灣民眾健康，希望未來雙方有更多合作交流。

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