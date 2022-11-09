訪團規模前所未見 聖克里斯多福總理：樂意為台灣發聲

行政院長蘇貞昌今接見聖克里斯多福及尼維斯總理德魯訪團。（記者鍾麗華攝）

2022/11/09 17:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌今接見聖克里斯多福及尼維斯總理德魯訪團，德魯致詞時表示，為了展現兩國邦誼，上任百日內訪台，且訪團成員前所未有，包含前任總理、反對黨的領袖，以及內閣最年輕的成員，就是要把兩國的穩健邦誼一直傳承到下一代，「我們樂意為台灣發聲」。

蘇揆指出，德魯過去是資深醫師，這次勝選計畫推動健保制度，今天上午德魯造訪衛福部、健保署等。而台灣在推動健保上有多年成功經驗，這次疫情肆虐，台灣因為有好的健保、健康的公衛制度與醫療量能，不但照顧民眾健康，也在這期間發展好的經濟成績。如該國有推動健保的計畫，台灣在能力範圍內，將願意合作協助。

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蘇揆表示，台灣雖深受中國武力威脅，但仍不屈不撓，堅定發展經濟、照顧國民，也願意為世界做出貢獻，希望德魯未來能持續仗義執言，在國際場合等為台灣發聲。

德魯強調，聖克里斯多福及尼維斯想要推動如台灣健保的制度，這次訪台學到了很多經驗，未來希望台灣也能派遣訪團到該國，持續切磋與討論此議題，並協助建立健保體系。

德魯表示，未來將持續在聯合國等層級為台灣發聲、幫台灣爭取機會，因為台灣的經驗應該要讓世界都知道，接下來他將在「聯合國氣候變化框架公約」締約國大會（COP27）與台灣合作，讓台灣的聲音被世界聽到。

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