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    首頁　>　政治

    平鎮臨時車站主體工程動土 蘇貞昌酸張善政沒做事還邀功

    行政院長蘇貞昌受訪開砲，譏諷國民黨桃園市長候選人張善政「不做事只會攬功」。（記者許倬勛攝）

    行政院長蘇貞昌受訪開砲，譏諷國民黨桃園市長候選人張善政「不做事只會攬功」。（記者許倬勛攝）

    2022/11/09 12:51

    〔記者許倬勛／桃園報導〕行政院長蘇貞昌今天赴桃園市出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮，蘇揆受訪「酸溜溜」，指國民黨桃園市長候選人張善政過去擔任行政院長時，僅願補助桃園199億元，直到地下化拍板定案、終於開工才來邀功，「誰對桃園好、誰有魄力會做事，一比就知道」。

    媒體好奇桃園選情緊繃，鐵路地下化是否有助於民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的選情？蘇貞昌表示，桃園鐵路地下化縫合整座城市，相較過去高架化，也減少許多污染與噪音，是桃園的百年建設，過去張善政擔任行政院長時，面對桃園人期盼已久的鐵路地下化，只願意負擔199億元，而他核定中央出資800億元，才讓工程順利動土。

    蘇貞昌接著說，誰對桃園比較好，誰有魄力會做事，一比就知道，張善政現在才來攬功，相信桃園市民眼睛雪亮，而且選舉就是要選出真正了解地方，關心地方又會做事的人，桃園市長鄭文燦上任以來，做了非常多桃園建設，立委鄭運鵬在中央爭取預算才能有經費補助地方，「希望對於桃園看到持續進步，大家一起加油」。

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