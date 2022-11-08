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    首頁　>　政治

    官方委外單位也禁用中國製品 蘇貞昌下軍令：有問題首長負責

    行政院長蘇貞昌強調，嚴格禁止使用中國製產品，外包、外租都不可以，各主管機關應嚴格要求，若有問題，首長同樣要付責任。（記者劉信德攝）

    行政院長蘇貞昌強調，嚴格禁止使用中國製產品，外包、外租都不可以，各主管機關應嚴格要求，若有問題，首長同樣要付責任。（記者劉信德攝）

    2022/11/08 19:05

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對交通設施的資安問題，民進黨立委王定宇今（8）日於立法院質詢指出，中國在全世界監控異議份子，就我國公家單位委外經營的民間企業，是否可以給予適當補助，並要求他們不要用中國製產品。行政院長蘇貞昌強調，這在契約要求、法律規範、行政規約裡面都要有，若有問題，首長同樣要付這個責任。

    立院院會今天續邀請蘇貞昌率部會首長進行施政總質詢。王定宇質詢指出，國安局長陳明通到泰國為何被揭露，因為泰國海關採用中國人臉辨識系統，傳回中國伺服器，中國利用產品埋後門、惡意程式，在全世界監控異議份子，台灣公家單位禁用中國製產品，但委外經營的民間企業是否有硬性規定？

    交通部長王國材回覆，包括官方使用和委外單位，都有要求不能用中國設備，現在都這樣進行。不過，王定宇卻說，他剛剛才致電港務公司等單位，目前都是採取提醒，有的話自己報上來，沒有明文規定。

    王定宇說，之前美國眾議長裴洛西來台，超商、台鐵螢幕都遭駭客入侵，若戰時則相當危險，假如散佈「我們投降了」怎麼辦？這塊如有法令不足，立院應該修法，若涉及行政法規，也應補強。

    蘇貞昌回覆，上次裴洛西議長來台，就發現台鐵外租場域出現不當圖像、文字，已責成各單位，請祕書長行政要求，這不是我們自己政府機關自我管制而已，只要在這範圍內，外包、外租都不可以，嚴格禁制，各主管機關應嚴格要求，有或沒有，首長負責，不是只有訓示規定，道德要求，要負起責任。

    王定宇建議，從裴洛西現象可知，台灣1萬多家超商，民眾會看到佈告版，因此針對重要公共活動場域，例如醫院、超商的佈告版，是否納入相關規範，給予一定補貼，要求不要用中國東西，以防重大災變等。

    蘇貞昌則強調，這在契約要求、法律規範，行政規約裡面都要有。

    民進黨立委王定宇（右）質詢行政院長蘇貞昌（左）。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委王定宇（右）質詢行政院長蘇貞昌（左）。（記者謝君臨翻攝）

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