沖繩縣議員訪立院 游錫堃：台灣、與那國島是最親近的鄰居

日本沖繩縣議員花城大輔（左）拜會立法院長游錫堃（右）。（圖由立法院提供）

2022/11/09 16:24

〔記者謝君臨／台北報導〕日本沖繩縣議員花城大輔一行12人，今（9）日拜會立法院，針對促進琉球與台灣之間的經濟、觀光和文化等進行意見交流。立法院長游錫堃表示，他的故鄉宜蘭和琉球與那國島只有110公里距離，相當接近，事實上如果依據《舊金山和約》，和台灣最接近的國家其實是日本，而非中國。

游錫堃致詞表示，他曾在1986年偕蘇澳國際青商會拜訪八重山國際青商會，對於那次交流留下深刻印象。後來宜蘭縣長任內和琉球合作辦理文化交流，當時吉元政矩副知事親訪宜蘭，雙方互動良好。游也憶及，自己總共去過琉球3次，最後一次是2004年，當時他任行政院長，從美國返台中途遇颱風於琉球降落，是台灣首次有行政院長踏上日本國土。

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游錫堃也提及，台灣常受颱風影響，颱風抵台前大多會先經過石垣，在新聞報導中也不時聽到石垣島，因此他從年輕時，就對琉球、石垣等地備感親切。游也回憶吉元副知事訪台時曾提到，過去他要回與那國島，是先從東京飛台北，再搭火車到宜蘭南方澳後，最終搭船回到家鄉。琉球有豐富的旗魚漁獲量，也時常運到南方澳來賣，上述諸多交流經驗，都顯示台灣和琉球之間是極親近的鄰居。

游錫堃說，一般台灣人或日本人觀念上，會認為台灣地理上因為金門與馬祖的關係，是與中國較為接近的，但事實上如果依據《舊金山和約》，反而與台灣最接近的國家是日本。天氣晴朗時，在蘇澳的較高點就能用望遠鏡看到與那國島。他身為台灣國會議長和宜蘭縣民的立場，很高興看到台灣和琉球之間能維持良好而親近的關係。

而在意見交流時，游錫堃建議，應強化雙方相互了解，尤其是宜蘭縣與琉球，例如可以在蘇澳地勢高處設立瞭望台，讓台灣民眾能透過望遠鏡看到與那國島，進而了解兩邊地理上的親近，提升台灣人探訪琉球的意願。同時，過去在戒嚴時期許多琉球和宜蘭的交流都被迫無法公開，相關文獻資料相當匱乏，導致許多台灣人對琉球和台灣之間的往來歷史一無所知，相當可惜，未來應該在這部份的文史認知上加強推廣。

日本沖繩縣議員花城大輔一行12人，今拜會立法院。（圖由立法院提供）

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