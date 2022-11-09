為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    沖繩縣議員訪立院 游錫堃：台灣、與那國島是最親近的鄰居

    日本沖繩縣議員花城大輔（左）拜會立法院長游錫堃（右）。（圖由立法院提供）

    日本沖繩縣議員花城大輔（左）拜會立法院長游錫堃（右）。（圖由立法院提供）

    2022/11/09 16:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕日本沖繩縣議員花城大輔一行12人，今（9）日拜會立法院，針對促進琉球與台灣之間的經濟、觀光和文化等進行意見交流。立法院長游錫堃表示，他的故鄉宜蘭和琉球與那國島只有110公里距離，相當接近，事實上如果依據《舊金山和約》，和台灣最接近的國家其實是日本，而非中國。

    游錫堃致詞表示，他曾在1986年偕蘇澳國際青商會拜訪八重山國際青商會，對於那次交流留下深刻印象。後來宜蘭縣長任內和琉球合作辦理文化交流，當時吉元政矩副知事親訪宜蘭，雙方互動良好。游也憶及，自己總共去過琉球3次，最後一次是2004年，當時他任行政院長，從美國返台中途遇颱風於琉球降落，是台灣首次有行政院長踏上日本國土。

    游錫堃也提及，台灣常受颱風影響，颱風抵台前大多會先經過石垣，在新聞報導中也不時聽到石垣島，因此他從年輕時，就對琉球、石垣等地備感親切。游也回憶吉元副知事訪台時曾提到，過去他要回與那國島，是先從東京飛台北，再搭火車到宜蘭南方澳後，最終搭船回到家鄉。琉球有豐富的旗魚漁獲量，也時常運到南方澳來賣，上述諸多交流經驗，都顯示台灣和琉球之間是極親近的鄰居。

    游錫堃說，一般台灣人或日本人觀念上，會認為台灣地理上因為金門與馬祖的關係，是與中國較為接近的，但事實上如果依據《舊金山和約》，反而與台灣最接近的國家是日本。天氣晴朗時，在蘇澳的較高點就能用望遠鏡看到與那國島。他身為台灣國會議長和宜蘭縣民的立場，很高興看到台灣和琉球之間能維持良好而親近的關係。

    而在意見交流時，游錫堃建議，應強化雙方相互了解，尤其是宜蘭縣與琉球，例如可以在蘇澳地勢高處設立瞭望台，讓台灣民眾能透過望遠鏡看到與那國島，進而了解兩邊地理上的親近，提升台灣人探訪琉球的意願。同時，過去在戒嚴時期許多琉球和宜蘭的交流都被迫無法公開，相關文獻資料相當匱乏，導致許多台灣人對琉球和台灣之間的往來歷史一無所知，相當可惜，未來應該在這部份的文史認知上加強推廣。

    日本沖繩縣議員花城大輔一行12人，今拜會立法院。（圖由立法院提供）

    日本沖繩縣議員花城大輔一行12人，今拜會立法院。（圖由立法院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台日攜手合作！ 北榮舉辦國際再生醫療與幹細胞自動化高峰會議
    2022/11/04 16:54

    台日攜手合作！ 北榮舉辦國際再生醫療與幹細胞自動化高峰會議
    日本笠間市長訪北市府 議互派公務員、台日高爾夫交流
    2022/11/04 14:24

    日本笠間市長訪北市府 議互派公務員、台日高爾夫交流

    造訪埼玉！遨翔於心之旅的冬日晴空
    游錫堃快篩陰 臉書報平安：20天未進辦公室 思念大家
    2022/08/08 10:20

    游錫堃快篩陰 臉書報平安：20天未進辦公室 思念大家
    台日關係正常化發展 林佳龍：台日高層應有更多交流
    2022/07/31 11:41

    台日關係正常化發展 林佳龍：台日高層應有更多交流

    這企業運動比賽太有特色獲政府認證
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播