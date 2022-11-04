日本笠間市長訪北市府 議互派公務員、台日高爾夫交流

日本笠間市市長山口伸樹（左）拜會台北市政府，與北市府涉外事務總監周台竹（右）會面。（台北市政府提供）

2022/11/04 14:24

〔記者鄭名翔／台北報導〕日本笠間市市長山口伸樹今拜會台北市政府，與北市府涉外事務總監周台竹會面，雙方相談多項交流合作，其中更談及雙方互派公務員到對方市府短期工作、並齊力推動中小學生高爾夫交流計畫；周台竹表示，公務員赴日有助拓展國際視野，而高爾夫交流更能提升我國運動人口，對相關交流均樂觀其成。

笠間市位於日本茨城縣中央部，擁有悠久歷史並出產日本著名陶器「笠間燒」，另有43處高爾夫球場，曾作為2020東京奧運台灣高爾夫選手接待城市；笠間市長山口伸樹一行5人今拜會北市府，並與周台竹及北市官員商談兩市各項交流及合作事項。

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周台竹指出，台北市與笠間市在2020年簽署「短期公務人力交流計畫」，因疫情緣故，至今年10月才正式啟動，台北市建成地政事務所已派遣員工前往笠間市觀光科展開為期6個月的工作，對了解日本文化及拓展國際視野有極大助益；山口伸樹也肯定北市府員工表現出色，對推動台日觀光有很大貢獻，未來盼雙方能合作推動更多交流。

此外，山口伸樹提到，台日互動友好，互為彼此重要觀光市場，加上笠間市過去曾與台北市溪口國小台作推動中小學學生高爾夫的交流，非常受歡迎，希望未來能夠擴大舉辦；周台竹也贊同道，高爾夫在台灣深受歡迎，我國好手去年在東京奧運更一舉奪銅牌，若雙方能加強交流，相信能大大提升台灣高爾夫運動人口。

周台竹表示，今年10月台灣鬆綁邊境的防疫管制，出國觀光的人數將大幅成長，自己已規劃明年4月和家人到日本賞櫻，發現機票已經一位難求，相信邊境管制進一步放寬後，日本與台灣的觀光都會呈現爆炸性成長。

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