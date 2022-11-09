在台港人奪陸委會短片首獎 邱太三：期待中港澳人民來台築夢

陸委會主辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，今日在台北市信義誠品舉行。（記者陳鈺馥攝）

2022/11/09 14:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，今日在台北市信義誠品舉行。本屆競賽共20部入圍作品一同角逐總獎金60萬元的獎項，最後由參賽者台南陳太太Kary、育帆與居明所拍攝的作品《香港潘小姐，台南陳太太》獲得首獎新台幣20萬元，該片以香港人的視角深入府城台南，深獲評審青睞。

陸委會主委邱太三致詞表示，非常感謝有愈來愈多關心兩岸及台港澳交流的朋友們，加入本會短片競賽的行列，透過影片留下兩岸及台港澳交流的感人故事，也希望台灣友善的人民及包容的社會，能讓大家勇敢在台灣做夢、追夢，成為台灣的一份子。

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邱太三談及，在台灣築夢的人不是只有中港澳人士，還有東南亞新住民，希望以後跟內政部新移民基金會共同舉辦，把獎項擴增、把獎金提高。電影導演李安曾講過，因為台灣的多元文化有更多創作的靈感，每一個人都希望人生有發光發熱時刻，沒有發光發熱也要能留下回憶，鼓勵他們把生命情境記錄下來。

邱太三指出，政府從1987年開放大陸探親，1991年在經濟、經貿、投資等各方面全面開放，兩岸政府確實應該本著以民為本務實處理兩岸關係，也期待更多中港澳人民來台築夢開創人生更精彩的一面。希望疫情解封後，雙方能夠在健康有序的交流下，創造新的兩岸互動情境。

陸委會指出，本次競賽自7月25日起公開徵件至9月28日止，經評審團專業嚴謹的初選、決選等評審程序，選出首獎、貳獎、參獎及佳作共13組獲獎名單。入圍及得獎作品可上「eye台灣win兩岸」活動官網。

評審團認為，本屆首獎作品「香港潘小姐，台南陳太太」以香港人的視角，深入府城台南的生活，從早餐及下午茶，強烈對比出香港與台南的飲食習慣差異，觀察角度細膩，並由台南充滿文青氣息的書店及四處林立的廟宇，帶出台南特有的文化底蘊及自由步調，透過鏡頭向全世界展現台灣的美好。

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