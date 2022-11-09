林耕仁質疑新竹動物園再生計畫 市府︰任意抹黑無助選情

新竹市府今天回擊國民黨新竹市長候選人林耕仁對市政的質疑，指林為選舉任意抹黑、令人遺憾，抹煞市府團隊努力。圖為動物園再生工程啟用後現狀。（記者洪美秀攝）

2022/11/09 13:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對立院國民黨團及新竹市長候選人林耕仁今天在台北市開記者會對市政「動物園再生計畫」的質疑，市府團隊中午也嚴正澄清指出，相關市政建設絕無不法，且已多次清楚說明，若有不法，請提出證據，並強調，林候選人未提出裨益市政的實質政見，就為選舉任意抹黑，令人遺憾，更戕害市府同仁投入的努力，相信其選舉不會有任何加分。

市府產發處表示，前市長林智堅推動「動物園再生計畫」有成，成果有目共睹，更成為高雄壽山動物園再生計畫的借鏡，109及110年都專程率隊來訪考察，且動物園再生啟用後，從108年12月底重新開啟後，遊園人數已累積突破300萬人次，平均每年約120萬人次，是再生計畫前的3倍人潮，並提升相關規費收入，動物園再生計畫前平均年收入約837萬元，再生計畫後平均年收入近4300萬元。

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產發處強調，動物園以「交換代替購買」為宗旨，民國100年後即無購買動物，且動物園再生工程將動物五大展場面積提升到原有的1.5倍以上，擴大動物活動空間、提供良好棲地，也透過與全台各園互動交流，讓動物成為「城市行銷大使」。

針對將軍村圖書資訊園區部分，文化局也說，將軍村共89戶眷舍原依「國軍老舊眷村改建條例」將進行都市更新，全數拆除改建，是前市長林智堅上任後，市府團隊主動向國防部申請都市計畫變更與眷村改建作業，將其中15棟登錄為歷史建築才免於被拆除之命運。

文化局呼籲，各界應尊重文化資產修復議題的專業，而非到選舉就當作選票提款機。將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理。

另工務處也提到，童探索館是前市長許明財任內舉債15億遷回的世博台灣館，因缺乏在地連結，衍生諸般問題，被戲稱為「地表最大捕蚊燈」。林智堅上任後將其轉型為「兒童探索館」。

目前兒童探索館整修統包工程進度達80%，惟施工期間遭遇疫情、原物料成本飛漲、缺工等情事，廠商出現財務問題，導致工程停頓，市府已在9月終止該廠商契約，後續會盡速完成未完成的工程項目。

新竹市府今天回擊國民黨新竹市長候選人林耕仁對市政的質疑，指林為選舉任意抹黑、令人遺憾，抹煞市府團隊努力。圖為兒童探索館現況，已與廠商解約進行結算並啟動後續未完成工程項目。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天回擊國民黨新竹市長候選人林耕仁對市政的質疑，指林為選舉任意抹黑、令人遺憾，抹煞市府團隊努力。圖為將軍村圖書資訊園區修復後的情形。（記者洪美秀攝）

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