高虹安前助理李忠庭 遭爆在永齡年收600萬 律師：若違政治獻金法 可處三年以下徒刑

高虹安昨赴立院總質詢，對週刊報導沒有回應。（記者劉信德攝）

2022/11/09 05:30

〔記者謝君臨、吳書緯、施曉光／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安前助理李忠庭遭爆，擔任國會公費助理期間，也在永齡基金會任職、且年收高達六百萬元，被週刊認為涉犯「貪污治罪條例」及「政治獻金法」。律師黃帝穎昨受訪分析，公職人員依法不得在非選舉期間收受政治獻金，如果李在基金會月領五十萬元的薪水，檢調之後證明是用來資助高，即證明違反「政治獻金法」，未經許可設立專戶而收受政治獻金者，處三年以下有期徒刑。

在檢舉函曝光後，外界發現高辦和鴻海之間有密切互動，包含高虹安男友李忠庭於二○二○至二○二一年間，既擔任公費助理，同時也在永齡基金會任職，高虹安因而被質疑是否為鴻海的門神，推動有利鴻海的相關立法。

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民進黨立委許智傑對此強調，高虹安應主動自清，說明清楚，避免瓜田李下，否則一人領雙薪，辦公室內卻沒有李忠庭辦公座位，確實會被外界質疑。

此外，高虹安被爆料，其助理需上繳現金做為「公積金」，但部分經費卻淪為高私人或黨務之用。民進黨立委王定宇表示，高虹安國會辦公室真的和其他立委不同，他看到助理辛苦工作其實都有點愧疚，加班費都發不夠，但高辦助理卻可以將幾乎全部加班費都捐給辦公室公用。

王強調，拿助理加班費做為個人私用，是否構成貪瀆、詐領或壓榨員工，是有法律界線的，其中包含吃很有名的燒肉店，高虹安先付了八千零六元，結果助理付九千元給高，高還回賺九百多元，這樣的情形違反社會常理，是否構成詐領助理費，違反貪污治罪條例等規定？這是重大司法案件，檢調單位應儘速釐清相關案情。

支領高辦款項？ 林家興：當時自由身

另外，高虹安被控過去曾經要求國會助理上繳公積金，然後挪為己用，國民黨文傳會副主委林家興也被牽扯涉入，指曾支領相關款項。林家興昨回應，外傳資料是二○二○年的單據，當時他是自由身，擔任許多立委的顧問，接案處理文稿及議題。林家興強調，他沒有掛名高虹安辦公室助理，更沒有上繳所謂公積金，是看到新聞後才知道。

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