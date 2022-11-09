謝國樑稱郝龍斌爭取2088公車 蔡適應：烏魯木齊騙基隆人

民進黨基隆市長候選人蔡適應和議員陳宜到國道客運站發首都圈1200吃到飽文宣。（記者盧賢秀攝）

2022/11/09 12:58

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市長候選人謝國樑和國民黨副主席郝龍斌今天一起從台北搭2088快捷公車到基隆，還說是郝擔任台北市長任內2015年替基隆市民爭取到2088國道客運。民進黨市長候選人蔡適應批評，2088快捷公車2016年通車時，郝龍斌卸任台北市長近2年，也不是立法委員，如何能爭取2088通車？謝國樑把時間點「烏魯木齊」弄在詐騙市民。

謝國樑今天上午和前台北市長郝龍斌一起從台北市府轉運站搭2088到基隆市，並到市區掃街、吃小吃。謝國樑表示，郝龍斌2015年替基隆市民爭取到2088國道客運。

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蔡適應指出，他今天聽到謝國樑的說法覺得好奇，當年2016年通車時，郝龍斌卸任市長已經接近2年，也不是立法委員，如何爭取2088通車？他認為，謝國樑為了選舉，將時間點「烏魯木齊」弄在一起詐騙市民，用花言巧語來欺騙基隆市民。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮補充，謝國樑自己搞不清楚，連自己黨內同志都拖下來吃別人豆腐，真的是選舉選到瘋掉、說謊不打草稿。

沈詠珮指出，如果謝先生有用功一點，上網查一下就知道，2088通車典禮，是在2016年3月20日，當時，台北市長柯文哲還在記者會上跟大家說，「林右昌市長是很有行動力的人，因為林市長在當選基隆市長的時候就有提到這個案子，後來林右昌也積極向交通部爭取。」「基隆人要感謝林右昌的努力，台北市要感謝大都會客運公司的協助與幫忙。」請問謝國樑先生，怎麼會說出「2015年郝龍斌爭取到2088」這種離譜的事情？

沈詠珮表示，奉勸謝國樑，自己要當市政草包，也不需要拉別人一起鬧笑話！自己在立委任內開公司賺私房錢泡夜店，對公共事務不作為，還要拉一個黨內同志吃別人豆腐蹭政績，當基隆人都傻了嗎？

基隆2088快捷公車，深受基隆通勤族好評，今天成了競選話題。（記者盧賢秀攝）

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