郝龍斌稱2088快捷公車他爭取 林右昌：睜眼說瞎話、又來污辱基隆

基隆2088第一條快捷公車深受基隆通勤族好評。（記者盧賢秀攝）

2022/11/09 12:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨副主席郝龍斌今天和基隆市長候選人謝國樑一起搭2088快捷公車到基隆來輔選，還說2088線是郝在2015年爭取的，市長林右昌今天表示，全基隆市民都知道「2088快捷公車」是他與台北市長柯文哲合作推動的第一條快捷公車，而郝龍斌在台北市長任內，最看不起基隆，也不願意開放台北市的「黃金路權」給基隆人，現在還謊稱2088是他爭取的，這實在是對基隆人最大的污辱。並諷謝國樑「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂。」

林右昌說，推動基北快捷公車的困難點，最重要的是台北市政府必須開放「黃金路權」以及協助取得台北「市政府轉運站」席位，這須要台北市政府的支持協助；其次是基隆端的循環站停靠，要由業者興建延長候車亭，增加資訊顯示看板。

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林右昌指出，2014年12月6日，他邀請剛當選的柯文哲來基隆訪問，洽談2人在台北基隆的合作發展，2人達成3點共識：捷運延伸基隆案台北市支持協助；合作興建青年住宅；開放基隆市公車直達台北之路權。就是因為柯文哲支持開放台北市路權，才有2088城際快捷公車。

林右昌表示，有了台北市政府支持，基隆市政府2015年3月3日正式行文公路總局申請開闢快捷公車路線；公路總局2015年3月16日同意；接續完成審議，並於2015年6月16日公告路線、8月28日核定由「大都會客運公司」籌備經營本路線，並於2016年3月20日正式開通。

林右昌感嘆說，「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂。」日前，謝國樑先生找對基隆市最不好的前交通部長葉匡時來輔選；昨天，散播9026要改道、減班的不實消息，惟恐天下不亂，造成通勤民眾恐慌；今天又找對基隆市最不好的前台北市長郝龍斌來說2088是他爭取的。只能說他為了選舉已經瘋狂，必為市民所唾棄，敗象已露。

基隆市長林右昌拿出照片說，2088是他和柯文哲一起合作推動的。（基隆市政府提供）

基隆長林右昌和台北市長柯文哲一起主持2088的快捷公車通車典禮。（基隆市政府提供）

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