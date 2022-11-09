掃地下通匯禁境外資金介選 凍結5.5億元可疑金流

法務部長蔡祥9日赴立法院進行選舉查賄業務報告。（記者吳政峰翻攝）

2022/11/09 10:44

〔記者吳政峰／台北報導〕九合一地方公職人員選舉將於11月26日舉辦，立法院司法及法制委員會9日邀請相關機關進行「2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效，如何落實行政中立、秉持勿枉勿縱查緝不法，改善日漸敗壞選風」報告，法務部指出，為了杜絕境外資金介入選舉，檢警調掃蕩地下通匯，目前已凍結5.5億元可疑金流。

法務部表示，檢警機關今年9月5日至15日間，發動執行「111年度選前查緝不法金流」專案，此波執行累計查緝案件共112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計25人、交保人數84人，其餘被告則分別於傳喚後限制出境或限制住居等處分，此次專案查扣及凍結犯罪所得約5億5767餘萬元。

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法務部指出，為肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，同時淨化選前治安環境，今年1月起至10月31日止，警政署已發動3波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，總計查獲147件、164人、各類槍枝219支、改造槍械場所22處。幫派除可能動員幫眾支持特定候選人外，並多利用恐嚇脅迫、傷害、誹謗、賄選或虛偽遷徙戶籍（幽靈人口）方式，介入並積極影響選舉。

法務部說明，今年元月至10月31日止，高檢署結合警政署發動4波全國同步掃黑行動專案，共計檢肅到案目標258人，手下成員1500人，查扣資金1742萬5521元；另實施3波「全國同步查緝賭博專案行動」，共查獲1120件、共4809人，查扣賭資9217萬9501元。

法務部強調，為落實「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息」、「嚴辦境外資金」等三項重點工作，已要求所有查察機關應確實執行「掌握賄選熱區，提升佈雷成效」、「強化科技查賄，防範數位賄選」、「打擊暴力賭盤，防杜虛設戶籍」、「速查辦假訊息，降低負面效應」、「掃蕩地下通匯，阻絕境外資金」、「全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選」等六大具體作為。

法務部表示，偵辦賄選成敗的關鍵，在於能否即時比對、勾稽候選人、樁腳與選民三方間的供詞，防止勾串、滅證，並有效突破案情，檢察機關將強化利用「科技查賄指揮中心」、「數位採證中心」，強化同步訊問、科技整合、團隊辦案的效能。

法務部指出，因應數位科技發展迅速，虛擬通貨、行動支付、電子錢包等技術已日漸普及，賄選已不再侷限於傳統現金買票的模式，而可能擴及以線上遊戲點數、第三方支付、手機行動支付、虛擬通貨（如比特幣、以太幣等）等新興數位化支付工具進行賄選，各查察機關將善用科技查賄工具，例如：善用國家金融情報中心（FIU）功能，嚴查金流。

而檢察機關已建置「大額通貨交易申報資料」、「可疑交易申報資料（STR）」及「OBU 帳戶」線上查詢機制，除加強運用線上查詢機制，以即時掌握可疑資金流動的情資，並深入清查可疑參選人及其樁腳帳戶的資金，務求及時發現並攔阻不法資金介選。

調查局表示，統計至今年11月7日止，各外勤調查處站蒐報賄選（含境外資金介選）情資計1012件，其中偵辦196案，約談1687人（交保107人、羈押23人），移送36案，起訴6案。而法務部統計，檢察官已聲押66人，法院，核定羈押32人，起訴63案、共105人。

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