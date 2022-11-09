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    被指假租計程車廣告真賄選 林佳龍選辦：將對藍營提告

    民進黨新北市長候選人林佳龍控藍營蓄意栽贓抹黑，選辦要提告。（摘自林佳龍臉書）

    民進黨新北市長候選人林佳龍控藍營蓄意栽贓抹黑，選辦要提告。（摘自林佳龍臉書）

    2022/11/09 08:49

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍近日被指藉由張貼計程車競選貼紙方式，向計程車司機賄選，林佳龍今天再次澄清，競選辦公室委託計程車業者張貼廣告，有合法的租賃契約，儘管已經再三澄清解釋，仍有人要蓄意栽贓抹黑，迫使選辦必須採取法律行動提起告訴。

    林佳龍在臉書指出，馬克吐溫有一句名言「當真相還在穿鞋，謊言已經跑遍全世界」，這幾天藍營指控他涉賄選，起因於網路上不斷擴散三個計程車業者的對話影片。競選辦公室委託計程車業者張貼廣告，有合法的租賃契約，就像馬路看板、公車車體廣告一樣，非常遺憾，儘管已經再三澄清解釋，仍有人要蓄意栽贓抹黑，迫使他們必須採取法律行動去提起告訴。呼籲假如看到這些影片，請協助澄清，也請務必停止轉傳散播謠言。

    林佳龍表示，自己從政30多年，清清白白，也請各界關心他的朋友，不必擔心，當年民進黨痛恨國民黨做的賄選，所以絕不可能犯同樣的錯誤，林佳龍絕對禁得起檢驗，對得起自己，更對得起選民，敬告國民黨：林佳龍沒有賄選，請停止惡意抹黑！

    林佳龍說，他要鄭重敬告國民黨陣營：林佳龍沒有賄選，請不要繼續如此下三濫的抹黑攻擊，讓新北回到正常且正向的選戰吧。

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