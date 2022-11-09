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    首頁　>　政治

    突取消上午站街口行程 蔡其昌：身體沒問題僅聲帶受損

    蔡其昌表示，沒有身體不適，只是幕僚希望他多睡30分鐘。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌表示，沒有身體不適，只是幕僚希望他多睡30分鐘。（記者蘇金鳳攝）

    2022/11/09 10:42

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今天上午突取消第一個站街口行程，因未通知媒體，外界臆測是否身體不適，蔡其昌在第2個行程掃水湳市場受訪時解釋，他沒有不舒服，只是昨天晚上行程結束已近12點，幕僚希望他多睡半小時，他接受幕僚建議，他強調，會在選前達到跑1千場行程目標，體力及身體毫無問題，只有聲帶已受損，無法唱歌給市民聽。

    蔡其昌今天安排公開行程為上午7點30分在捷運文心崇德站掃街，8點10分到水湳市場拜票，晚上有行動音樂會，不過，媒體在今天上午7點多到文心崇德站卻未見蔡其昌，傳出其身體不適，而蔡其昌準時出現在水湳市場門口，受訪時表示，他沒有身體不舒服。

    蔡其昌表示，因為昨天行程結束快12點，幕僚擔心他會不舒服，便希望他多睡30分鐘，因此便取消站街口的行程，他一向很聽幕僚的意見，便多休息30分鐘，另外找時間再來站，感謝體恤，體力身體毫無問題，只有聲音有點問題，其他都OK。

    蔡其昌強調，當初他計劃跑1千場，目前快跑到近800場，1千場在選前應該達得成。

    至於剩下10多天，如何保養時常「燒聲」的喉嚨，蔡其昌表示，當喉嚨在3個月使用1千場，做保養沒有太大意義，他維持發出聲音狀態，不再求聲音的美妙，有些市民要求唱歌，他一直都做不到，很抱歉，等到選舉結束，恢復一段時間才有辦法。

    蔡其昌表示，3個月下來聲音沙啞，聲帶已經受損，但這是他的誠意，代表他的認真宣揚及報告理念。

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