咖啡職人挺陳時中 「用職人精神守護家園」
2022/11/08 18:43
〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中在電視政見辯論會後，遭到對手陣營「看圖說故事」的抹黑，但抱著]「把事做好」職人精神的年輕創業者，今（8）天出面相挺；在西門町開咖啡廳的業者王嘉慶說，防疫期間能感受到陳時中希望經濟能夠與防疫共存的壓力，「我們用職人的精神守護產品，就樣阿中用職人的精神守護家園，把事做好」。
陳時中競選總部今天邀請兩名咖啡職人現聲挺陳時中；在西門町開業「Cho cafe如固咖啡」的王嘉慶說，如固咖啡是台灣咖啡大師評審冠軍，因位於疫情重災區萬華，疫情期間生意也受到影響；當時有感受到中央指揮官與台北市政府間是有一些衝突的，也感受到陳時中希望經濟能與防疫共存的壓力。
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王嘉慶說，當時為了生存，曾構想結合民間力量參與「挺醫護救商家」活動，他不熱衷選舉，但對做事的精神很堅持，而陳時中「把事情做好」就是一種職人精神，就像「我們用職人的精神守護產品，就樣阿中用職人的精神守護家園，把事做好」。
另一位是空間、住宿、書店等等多角化經營的「Woolloomooloo」品牌經理詹毅文，她說，今年感受不到選舉的激情，也沒有太多政見，前幾天看到陳時中對「外送」產業的關心，包括平台、外送員、店家、消費者權益的重視，「外送，已經是台北人生活的一部分」，「是產業別中很小的事，卻又影響生活很大」，陳時中的關注讓她很感動，也希望相關產業的人能一起支持陳時中。