咖啡職人挺陳時中 「用職人精神守護家園」

「如固咖啡」王嘉慶（左起）、「Woolloomooloo」品牌經理詹毅文與民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人林楚茵，一起比出12的數字，為陳時中加油。（記者何玉華攝）

2022/11/08 18:43

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中在電視政見辯論會後，遭到對手陣營「看圖說故事」的抹黑，但抱著]「把事做好」職人精神的年輕創業者，今（8）天出面相挺；在西門町開咖啡廳的業者王嘉慶說，防疫期間能感受到陳時中希望經濟能夠與防疫共存的壓力，「我們用職人的精神守護產品，就樣阿中用職人的精神守護家園，把事做好」。

陳時中競選總部今天邀請兩名咖啡職人現聲挺陳時中；在西門町開業「Cho cafe如固咖啡」的王嘉慶說，如固咖啡是台灣咖啡大師評審冠軍，因位於疫情重災區萬華，疫情期間生意也受到影響；當時有感受到中央指揮官與台北市政府間是有一些衝突的，也感受到陳時中希望經濟能與防疫共存的壓力。

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王嘉慶說，當時為了生存，曾構想結合民間力量參與「挺醫護救商家」活動，他不熱衷選舉，但對做事的精神很堅持，而陳時中「把事情做好」就是一種職人精神，就像「我們用職人的精神守護產品，就樣阿中用職人的精神守護家園，把事做好」。

另一位是空間、住宿、書店等等多角化經營的「Woolloomooloo」品牌經理詹毅文，她說，今年感受不到選舉的激情，也沒有太多政見，前幾天看到陳時中對「外送」產業的關心，包括平台、外送員、店家、消費者權益的重視，「外送，已經是台北人生活的一部分」，「是產業別中很小的事，卻又影響生活很大」，陳時中的關注讓她很感動，也希望相關產業的人能一起支持陳時中。

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