為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    攤商送陳時中帽子無違和！ 穿雨衣掃街握手搶藍區選票

    陳時中今天上午到松山區中崙市場掃街拜票，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

    陳時中今天上午到松山區中崙市場掃街拜票，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

    2022/11/08 15:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕距離九合一縣市長選舉投票日不到3週，民進黨台北市長候選人陳時中今天上午發表完1200月票交通政見後，馬不停蹄趕到松山區中崙傳統市場拜票，攤商送他一頂印有「中崙市場」的帽子，旁人笑說：「戴上去毫無違和感！」

    今天上午開始下起大雨，有攤商看到陳時中來掃街拜票沒有帶雨傘，便主動送他一頂中崙市場的帽子，陳時中馬上戴上，並在幕僚建議下穿雨衣繼續掃街拜票，不少民眾主動來合照、握手，表達支持之意。

    松山信義區市議員許淑華陪同掃街拜票，她說，有位市民剛從澳洲回台灣，是特地趕回來要投票支持陳時中，認為對比國外疫情，陳時中真的帶領台灣把疫情守得很好，覺得一定得給他支持；還有年輕人特地跑來要求握手，要對陳時中表達支持之意。

    許淑華也提到陳時中令人暖心的部分，他們一開始到市場時就下雨，陳時中會很在意陪他一起掃街的人沒有穿雨衣、撐傘，反而他自己說衣服是防水的不用穿雨衣，後來雨越下越大，才在幕僚的建議下穿雨衣，且正好攤商也送他一頂帽子，戴起來防雨。

    許淑華說，中崙這附近也是藍大於綠的地方，但很多民眾對陳時中也很熱情，之前可不太注意選情，但越接近投票就開始越會關注，了解到陳時中做的貢獻和對手不斷的抹黑，會認為為何對手要把政治搞成這樣低俗，「台北市民水準很高，知道誰是在抹黑」。

    陳時中今天上午到松山區中崙市場掃街拜票，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

    陳時中今天上午到松山區中崙市場掃街拜票，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨推1200首都月票 柯文哲：亂開支票
    2022/11/08 14:11

    民進黨推1200首都月票 柯文哲：亂開支票
    抹黑陳時中「伸鹹豬手」律師下午告發徐巧芯意圖使人不當選
    2022/11/08 13:00

    抹黑陳時中「伸鹹豬手」律師下午告發徐巧芯意圖使人不當選

    買屋必備 高CP值美型家電下殺
    陳時中嗆當立委沒功能 蔣萬安：他越來越緊張才胡言亂語
    2022/11/08 12:25

    陳時中嗆當立委沒功能 蔣萬安：他越來越緊張才胡言亂語
    嗆徐巧芯行為惡劣 陳時中：選舉再怎樣要有人性！
    2022/11/08 10:36

    嗆徐巧芯行為惡劣 陳時中：選舉再怎樣要有人性！

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播