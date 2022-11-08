攤商送陳時中帽子無違和！ 穿雨衣掃街握手搶藍區選票

陳時中今天上午到松山區中崙市場掃街拜票，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

2022/11/08 15:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕距離九合一縣市長選舉投票日不到3週，民進黨台北市長候選人陳時中今天上午發表完1200月票交通政見後，馬不停蹄趕到松山區中崙傳統市場拜票，攤商送他一頂印有「中崙市場」的帽子，旁人笑說：「戴上去毫無違和感！」

今天上午開始下起大雨，有攤商看到陳時中來掃街拜票沒有帶雨傘，便主動送他一頂中崙市場的帽子，陳時中馬上戴上，並在幕僚建議下穿雨衣繼續掃街拜票，不少民眾主動來合照、握手，表達支持之意。

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松山信義區市議員許淑華陪同掃街拜票，她說，有位市民剛從澳洲回台灣，是特地趕回來要投票支持陳時中，認為對比國外疫情，陳時中真的帶領台灣把疫情守得很好，覺得一定得給他支持；還有年輕人特地跑來要求握手，要對陳時中表達支持之意。

許淑華也提到陳時中令人暖心的部分，他們一開始到市場時就下雨，陳時中會很在意陪他一起掃街的人沒有穿雨衣、撐傘，反而他自己說衣服是防水的不用穿雨衣，後來雨越下越大，才在幕僚的建議下穿雨衣，且正好攤商也送他一頂帽子，戴起來防雨。

許淑華說，中崙這附近也是藍大於綠的地方，但很多民眾對陳時中也很熱情，之前可不太注意選情，但越接近投票就開始越會關注，了解到陳時中做的貢獻和對手不斷的抹黑，會認為為何對手要把政治搞成這樣低俗，「台北市民水準很高，知道誰是在抹黑」。

陳時中今天上午到松山區中崙市場掃街拜票，還戴上攤商送的「中崙市場」帽子，旁人笑說毫無違和感。（記者吳亮儀攝）

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