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    抹黑陳時中「伸鹹豬手」律師下午告發徐巧芯意圖使人不當選

    徐巧芯6日晚間發文PO照，以「看圖說故事」方式，影射陳時中伸鹹豬手。（圖擷取自臉書）

    徐巧芯6日晚間發文PO照，以「看圖說故事」方式，影射陳時中伸鹹豬手。（圖擷取自臉書）

    2022/11/08 13:00

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員徐巧芯日前公布影片，影涉民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區李姓女副院長「伸鹹豬手」，不料兩人只是在下台階時握住手互相攙扶。陳時中對此表示，選舉再怎麼樣也要有人性，不要做這種傷人的事。身為律師的台北市議員候選人詹晉鑒今表示，徐已涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選、刑法公然侮辱，下午將赴北檢告發徐。

    陳時中今天接受媒體採訪時表示，無端把其他人影射進來，都是一種傷害，選舉再選也要有人性，大家還是秉持政見，對台灣和台北未來的發展盡量提出意見，不要再做這種傷害人的事情。

    本月6日，徐巧芯PO出從遠處拍攝陳時中與一群人離開餐廳的照片，宣稱從中可以看到，陳對其中一名女性伸鹹豬手，並爆料該名女子為已婚的北市聯醫松德院區李姓副院長，其丈夫、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰也在場。

    陳時中競選辦公室則在第一時間跳出來反駁，痛批藍營北市長候選人蔣萬安團隊和徐巧芯看圖說故事，意圖靠抹黑來取得選戰優勢。

    徐巧芯昨曾就此事指出，一切憑據媒體原要報導內容，陳述事實並未扭曲，且僅針對陳時中，而未影射他人或做人身攻擊，對陳時中做出「鹹豬手」指控則是基於看完照片後的主觀評論，若民進黨認為抹黑、不實，歡迎提告。

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