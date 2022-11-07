五度為陳時中站台 蔡英文：24年來北市長最有機會勝選的一次

蔡英文第五次為陳時中廟口開講站台。（記者吳亮儀攝）

2022/11/07 21:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一選舉剩下不到3週時間，蔡英文總統今天晚間第5次為民進黨台北市長候選人陳時中「廟口開講」站台，她表示，面對這場百年大疫，我國疫情控制得很好，經濟發展好、財政好，有能力照顧大家，「但就是有人要破壞，攻擊可以理解，但不要毀掉大家一起創造出來的成果」，並強調「這是民進黨24年來最有機會贏得台北市長的一次」。

蔡英文晚間在北市中山區植福宮為陳時中站台，她表示，不管外界民調怎麼操作，但真的情況就是非常接近，都需要大家的一票。她也提到長照2.0的預算已經超過600多億元了，「為何會有錢？因為我們財政好。為何財政好？因為我們疫情控管得好，有能力照顧大家」。

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蔡英文說，事實很清楚就是國際間都覺得台灣防疫成功、經濟穩定，科技發展非常強，台灣也位居全球供應鏈戰略位置的國家，全球的人也都覺得台灣的民主自由做的很好，但為何每一天都有人要唱衰？

蔡英文說，幸好絕大部分的台灣人都是有信心的，會把信心表現出來，要讓外面的人看到台灣人怎麼幫助自己、別人需要幫助的時候能幫助別人，我們有需要幫助的時候大家都會來幫助。

蔡英文說，今天她第一次聽到陳時中講台北市的民防，這很重要，「我每天都在處理國防，但國防需要有好的民防來配合，陳時中能把民防講得大家都聽得懂」。蔡英文說，地方政府民防好，國防就一定強，這件事不只是中央政府的事情。

蔡英文最後表示，全世界都在看台灣這次選舉，因為這次選舉是中共20大後，台灣第一場選舉，世界都在看台灣要怎樣用選票回應中國，這是很重要的事，「這是民進黨24年來最有機會贏得台北市長的一次」。

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