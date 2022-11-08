賴峰偉競選陣營提「時間銀行」概念 迎接老齡化社會來臨

賴峰偉競選總部提出時間銀行概念，強調先服務後享受。（賴峰偉競選總部提供）

2022/11/08 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底五合一選舉進入倒數階段，各候選人紛紛提出社會福利政策，希望爭取選民青睞，澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部表示，因應高齡化社會長照需求，賴峰偉將設置「時間銀行」，建立志工服務時數認證及「時間幣」兌換機制。

賴峰偉競選總部表示，澎湖高齡人口佔18%，已是高齡社會，未來15至20年高齡人口可能達到40%，屆時將面臨龐大的長照人力需求及財務支出，因此必須超前部署，建立「時間銀行」制度，儲備充實的人力，以及足夠的財源。

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「時間銀行」是將時間視為一種虛擬貨幣，個人付出時間幫助他人，可以積「時間幣」，「時間幣」則可兌換自身需要的服務。例如某人去照顧獨居老人，可獲得「時間幣」回饋，將來換取等值的服務，「時間幣」也可以選擇捐給親友或公益團體。

同時，賴峰偉競選總部表示，賴峰偉今年透過縣府與澎科大合作申請科技部「大學與地方政府合作計畫」，開發「時間銀行」平台，經過評估和前置作業，年底將成立「時間銀行」平台，以互助精神為社區長者提供關懷與照顧。

賴峰偉目前已指示社會處與澎科大合作開發系統，並爭取衛福部補助94萬元辦理說明宣導20場次、教育訓練4場次，並擇定在湖西鄉湖西村、菓葉村、北寮村、白坑村、紅羅村、林投村、鼎灣村先行試辦「時間銀行」，視成效再擴及其他村里。

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