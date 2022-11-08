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    台南基進籲本土派議員議長選舉不放水 正國會Online：搞錯對象

    台灣基進台南黨部今天召開記者會，呼籲台灣正連線Online成員若當選議員，正副議長票不投給替投降派站台的人選。（記者王姝琇攝）

    台灣基進台南黨部今天召開記者會，呼籲台灣正連線Online成員若當選議員，正副議長票不投給替投降派站台的人選。（記者王姝琇攝）

    2022/11/08 12:42

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進台南黨部今天向民進黨正國會「台灣正連線Online」喊話，呼籲連線成員若當選議員，正、副議長票不要投給欲爭取議長連任的郭信良。正國會Online辦公室回應表示，基進黨「搞錯對象」，強調大家都是有共同本土理念的有志之士，若被有心人誤導就很可惜。

    台灣基進台南黨部主委李宗霖偕同黨提名議員候選人共同表示，日前議長郭信良為謝龍介站台，卻也加入以本土派為主的「台灣正連線Online」。強調政治人物每次站台就是向選民表態價值選擇，如今郭信良選擇替投降派的市長候選人站台，就是向選民傳達「投降派也可以選擇」的訊息；要求本土派議員宣誓下屆正、副議長投票不放水，否則就是假本土！

    正國會Online辦公室發出新聞稿表示，基進黨真的搞錯對象了，郭信良可以說是比本土更本土，我們都是跟隨立法院長游錫堃的腳步推動正常國家化，如果基進黨不了解台南如何從國民黨執政變成民進黨執政的政治過程，我們願意向你們說明，以免產生誤會，尤其彼此都是有共同本土理念的有志之士，若被有心人誤導會很可惜。

    正國會Online辦公室說明，今年7月民進黨中執會通過直轄市、縣市議會正、副議長支持人選產生辦法，其中第4條針對人選的思考，是希望黨團兼顧地方發展，造福人民，理性監督之責，考量議會運作需要，決議正、副議長選舉支持的人選。

    第5條亦有規定，就議長、副議長選舉決議支持人選，中央黨部得指派若干人成立督導小組辦理協調作業。也就是說，黨中央會有督導小組來協助溝通協調，如何讓議長、副議長的人選可以讓議會運作、以及地方發展、市政推動更順利。正國會Online辦公室呼籲，基進黨的朋友真的不用把它變成選舉議題來炒作。

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