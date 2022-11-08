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    高虹安助理回捐薪資如「自費上班」 苗博雅：不必拗得這麼複雜

    苗博雅表示，李姓助理1年回捐60萬，其他公費助理回捐20至30萬，幾乎等於「自費上班」，苗直言：「簡單的問題，不必拗得這麼複雜。」（資料照）

    苗博雅表示，李姓助理1年回捐60萬，其他公費助理回捐20至30萬，幾乎等於「自費上班」，苗直言：「簡單的問題，不必拗得這麼複雜。」（資料照）

    2022/11/08 08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁昨日指控民眾黨立委高虹安，要求助理上繳現金到辦公室帳戶作為「公積金」，質疑高虹安涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪。台北市議員苗博雅在臉書分析高虹安聲明，表示李姓助理1年回捐60萬，其他公費助理回捐20至30萬，這幾乎等於是在「自費上班」，質疑是否合理、合法？更直言：「簡單的問題，不必拗得這麼複雜。」

    苗博雅在臉書貼文中提到，民代「公費助理」、「回捐薪資」，一個人捐贈金額高達30萬、20萬、10餘萬不等，變成「公積金」，支付辦公室裝潢、辦公接待茶水點心、委員洗頭、委員玩偶、委員個人衛生用品，這到底行不行？苗博雅說：「我講的，柯粉一定不聽。沒關係，其實專家就在你身邊，問問看白色力量勞工權益專家同時是現任民代兼市長參選人賴香伶立委不就知道了嗎。」

    苗博雅表示，民代的公費助理費用都是立院或議會按照登錄名冊直接進到助理的帳戶，並不會經過立委或議員之手，若實際上未從事助理工作，卻在名冊上掛人頭帳戶領錢，就是典型「詐領」；立委公費助理加班費實報實銷，但為了領好領滿而浮報時數，這也是「詐領」。

    苗博雅指出，若刻意高報助理薪資或加班費，將公費匯進助理帳戶，再要求拿出來另作他用，只要是「用助理費、加班費名義匯進帳戶，再回到民代支配另作他用」也都是涉及詐領，且過往已有被判有罪案例。

    苗博雅統整高虹安聲明，表示李姓助理在1年内竟然回捐相當於普通上班族1年薪資的60萬，而其他公費助理回捐20萬、30萬，幾乎等於是「自費上班」、「自費裝潢辦公室」了。苗博雅質疑：「這有沒有合法？合理？合乎勞工權益？簡單的問題，不必拗得這麼複雜。」

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