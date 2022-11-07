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    藍營再質疑疾管署幫高端做報告 要求公布審查委員名單

    國民黨團要求立即公布高端疫苗14位審查委員名單、審查會議紀錄和錄影影像。（資料照）

    國民黨團要求立即公布高端疫苗14位審查委員名單、審查會議紀錄和錄影影像。（資料照）

    2022/11/07 14:52

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今質疑，高端疫苗有9成保護力的報告是疾管署自己分析，形同由疾管署當槍手代考完成，批評蔡政府護航高端到目無法紀的地步，公信力蕩然無存。國民黨立委費鴻泰要求，立即公布14位審查委員名單、審查會議紀錄和錄影影像。

    黨團總召曾銘宗表示，高端疫苗10月28日補考的保護效益報告，竟是由衛福部疾管署當槍手代寫完成，到底是誰做出決策，要疾管署當槍手？審查會議知不知道高端保護效益報告是由疾管署代寫完成的？有沒有表達不同意見？蔡政府必須向國人說清楚、講明白。

    曾銘宗指出，衛福部去年7月19日核准高端EUA，附加條件是專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，1年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告，該提出報告的是高端不是疾管署，顯然高端已違反當時的附加條件。

    曾銘宗批評，蔡政府無法無天、目無法紀，護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，國民黨團給予最嚴厲譴責，也會追究相關行政官員的行政責任、法律責任跟政治責任。而高端已經違反了當初給予EUA的附加條件，請衛福部依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑。

    立院國民黨團首席副書記長謝衣鳯表示，今年7月27日，高端送保護效益報告給衛福部，衛福部建議補充提供針對年長者、重症、死亡保護效力資訊。同日衛福部也修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，第3條原本只有藥廠可以出EUA申請，結果修正增訂疾管署也可以申請。

    謝衣鳯認為，衛福部突修「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」第3條，是替疾管署以公衛名義為由，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，不必經過IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，做出疫苗保護效益報告。

    謝衣鳯質疑，疾管署一開始就計畫要幫高端補考，於是修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，讓疾管署也可以變成EUA申請者、藉由公衛名義、規避IRB，拿到所有醫療院所施打疫苗者個資，幫高端分析出保護效益報告。

    費鴻泰要求衛福部，立即公布14位審查委員名單、審查會議會議紀錄和錄影影像，若衛福部不願提供，就坐實了政府在幫高端舞弊事實。

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