嘆打高端民眾成白老鼠 蔣萬安：難道還要讚嘆政府？

國民黨台北市長候選人蔣萬安今批評，高端就是將接種民眾當白老鼠試驗。（記者方賓照攝）

2022/11/06 10:32

〔記者蔡思培／台北報導〕衛福部食藥署去年通過高端疫苗EUA（緊急使用授權）審查，並要求高端一年內需提供保護效力報告，不過食藥署在收到補件7天後就通過審查，對此衛福部長薛瑞元無奈說，「快也唸、慢也唸」。國民黨台北市長候選人蔣萬安今批評，高端就是將接種民眾當白老鼠試驗，國外受試者還可領到補償費，但施打高端卻無法去日本，「難道還要讚嘆政府嗎？」

蔣萬安今天受訪表示，高端疫苗現在提供的相關報告，就是將接種民眾當白老鼠試驗，國外受試者還可領到數十萬元台幣的營養、補償費，但台灣施打高端連三劑都沒有做，甚至換得無法去日本，「難道還要讚嘆政府嗎？」

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蔣萬安說，高端只要符合國際標準做完三期試驗，就不會讓人有置喙餘地，但高端一開始就隱藏許多不可告人的秘密，政府釋放的傳言也與高端股價密切相關。蔣說，其中最讓人無法接受，是前衛福部長陳時中為了護航高端，用謊言、政治力阻擋BNT疫苗進來，陳時中與衛福部應該好好說清楚。

媒體也關心，陳時中昨在廟口開講批評蔣萬安又沒接種高端，如果蔣打了高端不爽才沒話講。蔣反批，沒打高端的人很多，但不表示衛福部可以恣意妄為，把民眾當成白老鼠。蔣認為陳時中這番話表示內心涼薄無情，「民眾只要相信黨、相信蔡蔡主席，犧牲奉獻都是理所當然，其他人就閉嘴噤聲、無權發言嗎？」

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