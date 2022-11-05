蔣萬安PO「店員勸戴口罩遇刺」影片 陳時中競辦斥：操作不幸事件

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人羅浚晅說，蔣萬安將不幸事件作為選舉操作題材，是選舉奧步。 （記者何玉華攝）

2022/11/05 11:32

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安在電視辯論會前夕，深夜在臉書貼出一段紀念因勸說民眾戴口罩而遇刺罹難的店員蔡文豪影片，影射是時任疫情指揮官陳時中的強硬規定所造成的悲劇；民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人林楚茵今（5日）質疑蔣萬安消費往生者存何居心？拿悲劇抹黑他人是泯滅人性；發言人羅浚晅說蔣萬安將不幸事件作為選舉操作題材，是選舉奧步。

蔣萬安4日深夜在臉書貼文提及去年11月，超商店員蔡文豪因規勸戴口罩，激怒顧客遭到刺殺不幸離世。指要求業者要善盡勸導責任的陳時中，在聽聞有人喪生後，改口說超商店員沒有一定要勸人戴口罩，「這叫蔡文豪的家屬情何以堪？」因此，他10月22日在《董事長開講》節目上，特別擁抱了主辦單位邀請來的蔡文豪姊姊，表示他會成為市民的後盾。

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林楚茵今痛批蔣萬安消費往生者存何居心？拿悲劇抹黑他人是泯滅人性！陳時中當時說明，超商勸導顧客戴口罩只是提醒，事發後也建議超商以貼告示取代口頭勸導，避免衝突發生。再者，加害者也不是精神病列管病人，並不會被社會安全網列管，蔣萬安惡意操作扭曲事實真相，為了選舉倒果為因當個說謊者！

林楚茵說，蔣萬安看到婦人跌倒還轉身視而不見、在救援中的救護車前面高喊完凍蒜再讓路，明明救護在眼前發生，蔣萬安當旁觀者見死不救，只想選舉沒良心。

羅浚晅表示，針對去年11月的往生者不幸事件，社會大眾都相當遺憾、悲痛。蔣萬安竟將不幸事件作為選舉操作的題材，是讓人遺憾的選舉奧步。他質疑蔣萬安在辯論會前夕拿不幸事件做政治操作，扭曲、抹黑成陳時中的錯，卻絲毫不譴責行兇的歹徒，是不是因為蔣萬安近日民調下滑，而自亂陣腳，胡亂攻擊、造謠？

羅浚晅呼籲蔣萬安停止製造社會對立，選舉並非要打敗誰而拿到政權，一場選舉不應該違背人性，回歸選舉正軌及社會價值，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。

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