游淑慧：衛福部官員和陳時中密會談什麼 14名專家是否真的存在

蔣萬安競選團隊發言人黃子哲今天上午與台北市議員游淑慧舉辦敲中大會。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/11/07 14:13

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊今天上午召開「敲中大會」，針對民進黨台北市長候選人陳時中提出質問。台北市議員游淑慧質疑，10月27日3位衛福部官員曾至陳時中競選總部與陳會面3小時，談了什麼至今仍未看到解釋；11月3日有14名不具名專家表決通過高端具有保護力，游也質疑這14名專家是否真的存在，至今沒人知道他們是誰。

蔣萬安競選團隊發言人黃子哲今天上午與游淑慧舉辦敲中大會，游表示，陳時中團隊的每日一問記者會都是在胡扯，她們還是想幫市民問出想知道的審查，希望這些「中」能敲得醒，讓市民可以聽見真相。游淑慧將砲口對準陳時中，對於陳日前稱蔣萬安沒打高端在不爽什麼、打高端爽的人很多，游認為身為指揮官講出這種話言論不得體。游質疑，大家都眼睜睜看著120萬劑高端遭銷毀，高端審查過程完全不符合科學實驗原則。

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游淑慧也指，高端第一次EUA審查過程，陳時中就為高端開了有條件通過的「得來速」掩蓋程序問題，當時很多學者專家反對免疫橋接，結果卻遭替換，衛福部找來比較聽話的專家替補，就是要護航高端EUA。游說，當時中研院院士陳培哲就說，蔡英文總統已下令7月打國產疫苗，食藥署扛不住壓力，導致陳最終請辭。

游淑慧指，高端第一次EUA，21位學者專家中僅3人同意、還有15人用有條件通過，游質疑有條件通過是有問題的結果。高端第二次EUA更不透明，高端原本在今年7月要被死當，結果陳時中不僅讓高端補考，還同意遲交。游表示，當時要求高端一年內提交保護力報告，否則要廢止EUA，高端EUA早該在今年7月廢止，結果陳跑去選市長，讓高端補考遲交。

游淑慧也說，10月27日3位衛福部官員至陳時中競選總部與陳會面3小時，到底談了什麼，至今仍沒看到解釋，密會隔天高端就補交考卷；10月31日高端就自行公布價格；11月3日14名不具名專家就表決通過高端具有保護力，游也質疑這14名學者是否真的存在，至今沒人知道是誰。

游淑慧質疑，保護力應該要有數據，但大家只看到文字敘述，數字報告敢不敢公之於大眾？保護力報告應由高端提出，結果衛福部卻把全體施打高端的民眾當成白老鼠，先打再蒐集資料，陳時中還說打高端的人都很爽。游批評，陳時中只打一劑高端，未來只要補打一劑國際疫苗就可去日本，但被陳時中欺騙打高端的民眾，身體是否能撐起再打三劑國際疫苗？疫苗的錢是否由全體納稅人提供？

游淑慧呼籲陳時中，說清楚為何讓高端補件、遲交？密會的3小時還談了什麼？高端以外的國際疫苗採購價格到底多少錢？游也希望陳時中不要繼續裝睡。

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