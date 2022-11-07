游淑慧：衛福部官員和陳時中密會談什麼 14名專家是否真的存在
〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊今天上午召開「敲中大會」，針對民進黨台北市長候選人陳時中提出質問。台北市議員游淑慧質疑，10月27日3位衛福部官員曾至陳時中競選總部與陳會面3小時，談了什麼至今仍未看到解釋；11月3日有14名不具名專家表決通過高端具有保護力，游也質疑這14名專家是否真的存在，至今沒人知道他們是誰。
蔣萬安競選團隊發言人黃子哲今天上午與游淑慧舉辦敲中大會，游表示，陳時中團隊的每日一問記者會都是在胡扯，她們還是想幫市民問出想知道的審查，希望這些「中」能敲得醒，讓市民可以聽見真相。游淑慧將砲口對準陳時中，對於陳日前稱蔣萬安沒打高端在不爽什麼、打高端爽的人很多，游認為身為指揮官講出這種話言論不得體。游質疑，大家都眼睜睜看著120萬劑高端遭銷毀，高端審查過程完全不符合科學實驗原則。
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游淑慧也指，高端第一次EUA審查過程，陳時中就為高端開了有條件通過的「得來速」掩蓋程序問題，當時很多學者專家反對免疫橋接，結果卻遭替換，衛福部找來比較聽話的專家替補，就是要護航高端EUA。游說，當時中研院院士陳培哲就說，蔡英文總統已下令7月打國產疫苗，食藥署扛不住壓力，導致陳最終請辭。
游淑慧指，高端第一次EUA，21位學者專家中僅3人同意、還有15人用有條件通過，游質疑有條件通過是有問題的結果。高端第二次EUA更不透明，高端原本在今年7月要被死當，結果陳時中不僅讓高端補考，還同意遲交。游表示，當時要求高端一年內提交保護力報告，否則要廢止EUA，高端EUA早該在今年7月廢止，結果陳跑去選市長，讓高端補考遲交。
游淑慧也說，10月27日3位衛福部官員至陳時中競選總部與陳會面3小時，到底談了什麼，至今仍沒看到解釋，密會隔天高端就補交考卷；10月31日高端就自行公布價格；11月3日14名不具名專家就表決通過高端具有保護力，游也質疑這14名學者是否真的存在，至今沒人知道是誰。
游淑慧質疑，保護力應該要有數據，但大家只看到文字敘述，數字報告敢不敢公之於大眾？保護力報告應由高端提出，結果衛福部卻把全體施打高端的民眾當成白老鼠，先打再蒐集資料，陳時中還說打高端的人都很爽。游批評，陳時中只打一劑高端，未來只要補打一劑國際疫苗就可去日本，但被陳時中欺騙打高端的民眾，身體是否能撐起再打三劑國際疫苗？疫苗的錢是否由全體納稅人提供？
游淑慧呼籲陳時中，說清楚為何讓高端補件、遲交？密會的3小時還談了什麼？高端以外的國際疫苗採購價格到底多少錢？游也希望陳時中不要繼續裝睡。