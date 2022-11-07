青年錄影支持 相挺太保市長候選人戴光宗

青年錄製影片挺民進黨太保市長候選人戴光宗。（戴光宗競選總部提供）

2022/11/07 13:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨提名嘉義縣太保市長候選人戴光宗競選總部，今天發布「挺戴光宗好Chill」影片，表示最近粉絲專頁收到許多年輕人錄製加油影片，因此製作成影片與市民分享；戴光宗說，他推出新太保三區規劃政見後，許多在地青年朋友來訊討論政見或提供建議，正在收集資料，納入施政方向，若當選太保市長，將成立青年事務諮詢委員會，傾聽青年聲音，讓太保越來越好。

「挺戴光宗好Chill」影片中，青年們說「自己的阿嬤很喜歡他，因為都有在爭取長照相關福利」、「當議員時爭取好幾億建設經費，這個能力很可以」、「他其實很古意，不是一個會唬爛的人」、「因為看完他的政見格局比較大，是太保需要的」、「很多政治人物都超會表演的，我認為戴光宗比較實在」。

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戴光宗說，許多正在外地讀書、工作的年輕人關心新太保的未來，他們的建議和想法是太保進步的關鍵，是未來治理太保的最有力青年政策智囊團，其中一位在Google台北總部司上班的太保子弟，清楚闡述力挺戴光宗的原因，也關心家鄉太保的未來，謝謝他們各自錄製影片為他加油。

戴光宗強調，嘉義科學園區、貨物轉運中心都在太保，故宮南院二館國寶館已動土，未來太保將吸引更多人來此定居、消費和觀光，若當選市長，將成立青年事務諮詢委員會，傾聽新世代的聲音，協助青年參與公共事務，讓太保增加創意和活力。

青年錄製影片挺民進黨太保市長候選人戴光宗。（戴光宗競選總部提供）

青年錄製影片挺民進黨太保市長候選人戴光宗。（戴光宗競選總部提供）

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