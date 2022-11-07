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    選戰倒數「大咖」加持！林靜儀送暖李雨蓁 輔英科大校長挺李雅靜

    立法委員林靜儀送暖台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁，回贈「扛起高雄」鑰匙圈信物，鼓勵她「繼續守護高雄」。（圖由台灣基進提供）

    立法委員林靜儀送暖台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁，回贈「扛起高雄」鑰匙圈信物，鼓勵她「繼續守護高雄」。（圖由台灣基進提供）

    2022/11/07 12:58

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕選舉倒數戰況激烈，高雄市議員候選人請來「大咖」加持選情，立法委員林靜儀送暖台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁，回贈「扛起高雄」鑰匙圈信物，鼓勵她「繼續守護高雄」；輔英科大校長林惠賢下達輔英校友動員令，力挺校友國民黨議員李雅靜，強調輔英人挺輔英人。

    立法委員林靜儀南下高雄送暖台灣基進鳳山市議員候選人李雨蓁，2人見面互相擁抱，林靜儀特別回贈「扛起高雄」鑰匙圈信物，疼惜李雨蓁一路以來辛苦與勇敢，並鼓勵她「繼續守護高雄！」

    林靜儀表示，自己沒有什麼能夠給李雨蓁，決定把當初台灣基進送給自己的「扛起高雄」鑰匙圈回贈給李，她一直很感念台灣基進過去在中二選區共同打拼的時光，最後階段請大家多多幫忙，所有台派要一起努力。

    李雨蓁說，過去她在中二選區打拚，協助前立委「3Q哥」陳柏惟面對罷免挑戰，依然站在第一線守護台灣民主，在補選期間擔任林靜儀團隊的競選總幹事，也看著林靜儀盡心盡力為中二選區努力，才能放心回到家鄉高雄鳳山繼續打拚，如今收到林靜儀回贈信物也讓自己倍感溫馨。

    李雨蓁感性說，隨著選戰愈來愈激烈，有林靜儀的打氣彷彿就是一顆定心丸，回想起過去自己所累積的經驗，看見網友留言「有時公道不在身邊，溫暖就從遠方到來」也心有戚戚焉，紛擾會過去，但真正戰友始終都在，期許自己絕對不能忘記捍衛台灣、扛起高雄的初衷，繼續為高雄打拚。

    輔英科大校長林惠賢親率副校長張可立等人，攜帶自製「輔英動員令」手板，象徵凍蒜的蔥蒜、菜頭、包子、肉粽等吉祥物，前往輔英全國校友會理事長、高雄市議員李雅靜競選總部，為校友李雅靜加油打氣。

    林惠賢向李雅靜表示，他除了親自前來為她加油打氣外，更以實際行動下達動員令，號召輔英校友「輔英人挺輔英人」，大家化身助選員，幫忙李雅靜拉票力挺。

    李雅靜表示，很感動、很溫暖，自己雖然未婚，卻突然有種來自娘家的溫暖湧上心頭，她以身為輔英人為榮，輔英培育非常多優秀醫療人才，疫情期間更是不可或缺力量。

    李雅靜稱她將輔英所學專業，運用在公共事務上；林惠賢肯定李雅靜擔任民代以來優異的問政表現，沒有讓母校漏氣。

    輔英科大校長林惠賢下達輔英校友動員令，力挺校友國民黨議員李雅靜。（圖由李雅靜提供）

    輔英科大校長林惠賢下達輔英校友動員令，力挺校友國民黨議員李雅靜。（圖由李雅靜提供）

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