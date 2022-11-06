林耕仁：民眾黨指爆料高虹安來自國家機器 轉移焦點撇清責任

林耕仁表示民眾黨對他的惡意指控，只是想轉移焦點、撇清責任。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/06 16:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨今召開記者會，質疑「林耕仁團隊的爆料內容，是精心設計的放話。」對此國民黨新竹市長候選人林耕仁表示民眾黨無論是主席柯文哲還是立委，甚至連特定媒體人，都指摘他的資料來源是黨國機器或民進黨，這樣的惡意指控，只是想轉移焦點、撇清責任，甚至把林耕仁「抹綠」進行選舉操作，他想請柯文哲和民眾黨捫心自問，他所談的是不是公領域？更應該去好好瞭解為何會發生內部舉發這件事？而不是沒有證據就抹黑別人！

林耕仁說，他提出關於高虹安涉嫌詐領助理費的質疑，是辦公室內部吹哨者直接與他團隊接觸並提供相關資料；該名吹哨者並表示已向檢調單位提供證據檢舉並立案調查，希望能提供法律諮詢。他與法務團隊經多次確認資料內容及相關證據，已有相當理由確認高虹安恐已涉犯違反貪污治罪條例罪嫌疑慮。高虹安身為公眾人物，其言行舉止攸關民主政治健全發展及公共政策形成，關乎公共利益甚鉅，自屬可受公評之事。關於她職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇。

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他說，有關高虹安辦公室的通訊錄、健保扣繳明細、加班費請領資料，均是高虹安國會辦公室留存資料，都是吹哨者提供，根本沒有所謂「只有國家機器才能掌握的資料」，民眾黨團自己非常清楚，卻一再刻意混淆視聽，誣指是國家機器所為，難道民眾黨是暗示高辦是國家機器嗎？

林耕仁說他在公開這些資料時，已完全隱蔽諸如助理姓名、薪資等等所有個人資料，絕無公開、傳播任何得以直接或間接方式識別個人資料，並無侵害任何人隱私及權利，於法有據。

林耕仁說他以扣繳明細、加班費等資料，質疑高辦李姓前助理，未在立院投保健保，疑似為在外有專職的兼職助理，卻每月領取超過40小時以上加班費，已違背常理，究竟這樣的人事安排和薪資領取的模式，有無符合相關規定？有沒有涉嫌詐領助理費的疑慮？全都是對於高虹安公領域的質疑，並無涉私領域，柯文哲和民眾黨黨團多次模糊焦點，是想帶風向，掩蓋質疑與事實嗎？

依個資法規定非公務機關對於個資的蒐集、處理或利用，於為增進公共利益必要特定目的，得以搜集與利用，且無須事前告知當事人，完全符合個人資料保護法相關規定。林耕仁說民眾黨立院黨團的指涉，恐怕是對個資法的規定不太了解，有所誤會。

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